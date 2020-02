Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3013c0d-df75-4cd6-9ad4-9078a1128569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elütöttek egy 42 éves nőt Budapesten, férje az autó vezetőjétől vár segítséget.","shortLead":"Elütöttek egy 42 éves nőt Budapesten, férje az autó vezetőjétől vár segítséget.","id":"20200218_Aki_tette_es_elgazolta_a_gyermekeim_anyjat_az_segitsen_eltemetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3013c0d-df75-4cd6-9ad4-9078a1128569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebeede9-2e83-45d7-b907-76016feb2257","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Aki_tette_es_elgazolta_a_gyermekeim_anyjat_az_segitsen_eltemetni","timestamp":"2020. február. 18. 19:29","title":"„Aki ezt tette, és elgázolta a gyermekeim anyját, az segítsen eltemetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő csoportok szerint az ügynek valamilyen mérgezéshez lehet köze.","shortLead":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő...","id":"20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491e2153-9ec7-439d-9762-21d37a5a5fed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","timestamp":"2020. február. 18. 12:43","title":"Tömeges madárpusztulás sokkolja a spanyolokat, még rejtély, mi áll a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f987cb9e-2fc3-4abb-9e0c-0a7b629984e0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A mainstream és az underground ellentétéből a magyar hiphop szcéna sem maradt ki. A 2000-es évekre nem csak Budapesten emelkedtek fel előadók, de vidékről is egyre többen ismertté váltak. BP Underground Hip-Hop, negyedik rész. ","shortLead":"A mainstream és az underground ellentétéből a magyar hiphop szcéna sem maradt ki. A 2000-es évekre nem csak Budapesten...","id":"20200218_Doku360_BP_Underground_HipHop_Negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f987cb9e-2fc3-4abb-9e0c-0a7b629984e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6235c9-b3d1-4fb9-82eb-f386bab6957b","keywords":null,"link":"/360/20200218_Doku360_BP_Underground_HipHop_Negyedik_resz","timestamp":"2020. február. 18. 19:00","title":"Doku360: \"Mindenkit megutálnak, ha befut, ennyire egyszerű\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7cd860-3769-4285-ac4a-d39a32a48142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokasodnak a korábbi cserkészektől származó visszajelzések, melyek szerint a szövetség (korábbi) vezetői zaklatták őket. Több száz ügyről lehet szó, a kártérítési perek miatt a szervezet nem győz fizetni.","shortLead":"Sokasodnak a korábbi cserkészektől származó visszajelzések, melyek szerint a szövetség (korábbi) vezetői zaklatták...","id":"20200218_amerikai_cserkeszszovetseg_cserkeszek_szexualias_zaklatas_molesztalas_karteritesi_per_csodvedelem_csodeljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b7cd860-3769-4285-ac4a-d39a32a48142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0393a965-afd3-4b7e-a73f-3e1a03149710","keywords":null,"link":"/elet/20200218_amerikai_cserkeszszovetseg_cserkeszek_szexualias_zaklatas_molesztalas_karteritesi_per_csodvedelem_csodeljaras","timestamp":"2020. február. 18. 12:19","title":"Sorra buknak ki a zaklatási ügyek az amerikai cserkészeknél, csődvédelmet kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most szabadúszó, a Jurányiban játszik a legtöbbet független előadásokban. A legizgalmasabb dolog pedig az életében a méltán nagy népszerűségnek örvendő Anzselika Habpatron. Stefanovics Angélával beszéltünk az önálló estjéről, a jóga és a színház gyógyító erejéről, és közben még Weöres Sándor egyik verse is elhangzott. ","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most...","id":"20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2300c93-8cc8-4854-85fe-9725907da0c3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","timestamp":"2020. február. 18. 20:00","title":"Stefanovics Angéla: Velem is történtek durva dolgok az életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint kétezren estek a vírus okozta tüdőgyulladás áldozatává.","shortLead":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint...","id":"20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ad646-80bb-4d24-981c-294f600b5f52","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","timestamp":"2020. február. 19. 05:11","title":"Már több, mint kétezer koronavírus-áldozatot elismert Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet a fejlesztés alatt álló új mobiljukon, és olyan magas pontszám lett a végeredmény, amelyre az androidos eszközök között még nem volt példa.","shortLead":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet...","id":"20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01fcab0-f7e3-405c-add4-373368980931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","timestamp":"2020. február. 18. 09:03","title":"Titokzatos telefont emleget a Lenovo, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg tudja tartani az új-zélandi koncertjeit. ","shortLead":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg...","id":"20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a400db2-adc4-4ca1-adb1-e32216eb2e21","keywords":null,"link":"/elet/20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","timestamp":"2020. február. 18. 17:53","title":"Tüdőgyulladása miatt mégis lemondta fellépéseit Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]