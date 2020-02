Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","shortLead":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","id":"20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155127d9-1aa8-4bba-8e66-f81ebfdbf4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","timestamp":"2020. február. 26. 16:03","title":"Új Game Boyt küldött egy 95 éves nagymamának a Nintendo, mert az övé elromlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestnek fájna az iparűzési adó csökkentése, azonban ettől nem áll el a kormány. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén annyit sikerült elérni, közös munkacsoportban nézik át a főváros és a kerületek adóbevételeit, és szükség esetén azt módosítják. Az előző ülés után Gulyás Gergely miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester közösen állt ki, most viszont külön nyilatkozott a két fél. Ráadásul a kormány részéről nem is a miniszter, hanem a fővárosért felelős államtitkár. ","shortLead":"Budapestnek fájna az iparűzési adó csökkentése, azonban ettől nem áll el a kormány. A Fővárosi Közfejlesztések...","id":"20200227_Karacsony_furjes_szinhaz_lanchid_iparuzesi_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1c9aa9-cf56-4827-95a0-927892c4eab2","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Karacsony_furjes_szinhaz_lanchid_iparuzesi_ado","timestamp":"2020. február. 27. 18:43","title":"Karácsony a kormányzati egyeztetés után: A legfontosabb kérdésben nincs áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","shortLead":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","id":"20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee77845f-8771-42b8-917c-4bc4abdc1a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","timestamp":"2020. február. 26. 13:21","title":"680 lóerős villany-SUV jött a franciáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma 650-re emelkedett, 45-en viszont már felgyógyultak a fertőzésből.\r

