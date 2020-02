Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3cef526-06d4-451c-94a2-fccdcc8ee438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dobszay János kollégánk az egyházfinanszírozásról írt cikkeiért kapott elismerést.","shortLead":"Dobszay János kollégánk az egyházfinanszírozásról írt cikkeiért kapott elismerést.","id":"20200228_A_HVG_munkatarsa_kapta_a_Tarnoi_Gizelladijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3cef526-06d4-451c-94a2-fccdcc8ee438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ab9b4b-6a4e-45d1-9e40-4f401b780c87","keywords":null,"link":"/kultura/20200228_A_HVG_munkatarsa_kapta_a_Tarnoi_Gizelladijat","timestamp":"2020. február. 28. 09:30","title":"A HVG munkatársa kapta a Tarnói Gizella-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették az Instagram fejlesztői a Windows 10-re elérhető applikációt, így mostantól már az üzenetet is lehet vele fogadni és küldeni.","shortLead":"Frissítették az Instagram fejlesztői a Windows 10-re elérhető applikációt, így mostantól már az üzenetet is lehet vele...","id":"20200228_instagram_windows_10_uzenetkuldes_pwa_progressziv_webes_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3938e102-4476-4128-97f6-169077e447be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_instagram_windows_10_uzenetkuldes_pwa_progressziv_webes_alkalmazas","timestamp":"2020. február. 28. 15:03","title":"Régóta várt funkciót kapott a windowsos Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a2eebb-9b07-4f01-9747-6017cf6782ad","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200228_Marabu_Feknyuz_Nem_lehet_minden_eliteltbol_bizniszmen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57a2eebb-9b07-4f01-9747-6017cf6782ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc724f6-dba4-4e69-a7bd-4ddc96748221","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Marabu_Feknyuz_Nem_lehet_minden_eliteltbol_bizniszmen","timestamp":"2020. február. 28. 20:15","title":"Marabu Féknyúz: Nem lehet minden elítéltből bizniszmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap lép életbe a tiltás New York-ban az egyszer használatos műanyag zacskókra, aminek az aktivisták örülnek, a kisvállalkozások azonban nem. ","shortLead":"Vasárnap lép életbe a tiltás New York-ban az egyszer használatos műanyag zacskókra, aminek az aktivisták örülnek...","id":"20200229_Nem_gyartanak_annyi_papirtaskat_mint_amennyire_szukseg_lenne_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac59684-df39-478e-b925-9d9d7c59eac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Nem_gyartanak_annyi_papirtaskat_mint_amennyire_szukseg_lenne_New_Yorkban","timestamp":"2020. február. 29. 16:08","title":"Nem gyártanak annyi papírtáskát, mint amennyire szükség lenne New York-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több embert fogtak el kábítószer birtoklása, kifosztás, garázdaság és körözés miatt, valamint egy taxist órapörgetés gyanúja miatt. ","shortLead":"Több embert fogtak el kábítószer birtoklása, kifosztás, garázdaság és körözés miatt, valamint egy taxist órapörgetés...","id":"20200229_Ujabb_razziat_tartottak_Budapest_belvarosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a9aeac-01d6-4f45-976e-a934a4149169","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Ujabb_razziat_tartottak_Budapest_belvarosaban","timestamp":"2020. február. 29. 14:30","title":"Újabb razziát tartottak Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában ötre nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma csütörtökön.\r

","shortLead":"Ausztriában ötre nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma csütörtökön.\r

","id":"20200227_Ujabb_14_koronavirusfertozottet_talaltak_a_nemetorszagi_EszakRajnaVesztfaliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04536fd4-56ef-4224-a0f3-adaea57c005d","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Ujabb_14_koronavirusfertozottet_talaltak_a_nemetorszagi_EszakRajnaVesztfaliaban","timestamp":"2020. február. 27. 20:20","title":"Újabb 14 koronavírus-fertőzöttet találtak a németországi Észak-Rajna-Vesztfáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776","c_author":"Fercsik Marianna","category":"elet","description":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét. Az ügyészség pedig vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, történt-e mulasztás, illetve reagálhattak-e volna hamarabb. A cikk szerzője Padovában élő tolmács.","shortLead":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét...","id":"20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bea073-c96a-461a-9ce1-ea2d4e505001","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","timestamp":"2020. február. 29. 10:00","title":"Helyzetkép Padovából: A kórházi recepciós legyint, egy \"influenza\" miatt nem vesz maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel az első koronavírusos eset, másnap az emberek megrohanták a boltokat, gyógyszertárakat. Volt olyan páciensük, aki az összes maszkot akarta, de csak tízet kapott, a fair play miatt.","shortLead":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel...","id":"20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aab9ad9-ebf7-470b-855b-3e40d2da2289","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. február. 29. 11:10","title":"Németországi magyar patikus: Változóan fogadják, mikor azt mondom, koronavírus ellen nincs semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]