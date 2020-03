Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államtitkár elmondta, mit jelent neki nőnek lenni. Természetesen az anyaságot.","shortLead":"Az államtitkár elmondta, mit jelent neki nőnek lenni. Természetesen az anyaságot.","id":"20200307_Novak_Katalin_nem_kap_viragot_nonapra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3392a0-cfb1-4297-bdc2-65f417aeecad","keywords":null,"link":"/elet/20200307_Novak_Katalin_nem_kap_viragot_nonapra","timestamp":"2020. március. 07. 07:20","title":"Novák Katalin nem kap virágot nőnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME) szerint nemcsak az új, hanem a jelenlegi NAT-ot is vissza kell vonni, mert az úgy terheli túl a gyerekeket, hogy közben a legfontosabb készségek és képességek fejlesztése az iskolában nem történik meg. Ezért szerintük drasztikus lépésre is szükség lehet.","shortLead":"Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME) szerint nemcsak az új, hanem a jelenlegi NAT-ot is vissza kell...","id":"20200306_Szuloi_szervezet_NAT_iskolabezaras_tanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315ec6ab-bbd4-4c3b-9701-ca116c067b46","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Szuloi_szervezet_NAT_iskolabezaras_tanterv","timestamp":"2020. március. 06. 11:25","title":"Szülői szervezet: a NAT visszavonása nem elég, iskolabezárással kell elérni a régi tanterv visszaállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez is a koronavírus miatt van.","shortLead":"Ez is a koronavírus miatt van.","id":"20200305_Tobb_ezer_jaratot_torolt_a_Lufthansa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4b9ab2-33f5-4888-8354-13c4b1fc5122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Tobb_ezer_jaratot_torolt_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 05. 16:50","title":"Több ezer járatot törölt a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember van elkülönítve Pécsen a fertőző osztályon.","shortLead":"Négy ember van elkülönítve Pécsen a fertőző osztályon.","id":"20200306_Pecsen_4en_vannak_karantenban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b71830f-f397-4838-80b5-801ee02919b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Pecsen_4en_vannak_karantenban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 15:19","title":"Pécsen négyen vannak karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","shortLead":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","id":"20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e21-d539-41f5-8776-b3f6fcdb636c","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","timestamp":"2020. március. 06. 12:35","title":"Koronavírus gyanúja miatt fertőtlenítették a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán Szakrendelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő szakterülete a pánik, a szorongás, a depresszió, azt mondja, sok mindent látott már, de az elmúlt napok pánikvásárlásait még ő sem igazán tudja mire vélni. Arra viszont van magyarázata, hogy miért éppen a liszt, az olaj és a tészta volt kelendő.","shortLead":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő...","id":"20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95daaced-0949-4d7d-bdd5-cc40f60d348d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","timestamp":"2020. március. 05. 20:00","title":"A pszichiáter tanácsa koronavírus ellen: ne üljünk fel a pletykavonatra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4487eb0-243a-4251-94e1-5de5207941af","c_author":"Braining Hub","category":"brandcontent","description":"A digitális technológia életünk egyre több területén jelenik meg, ezzel párhuzamosan továbbra is jelentős a kereslet a programozók iránt. Ráadásul még csak matekzseninek sem feltétlenül kell lenni ahhoz, hogy érvényesüljünk ezen a területen. Lássuk, miért éri meg fejlesztőnek tanulni. ","shortLead":"A digitális technológia életünk egyre több területén jelenik meg, ezzel párhuzamosan továbbra is jelentős a kereslet...","id":"20200306_braining_hub_fejleszto_szakemberhiany_digitalizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4487eb0-243a-4251-94e1-5de5207941af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed56ebb3-cf7e-4656-a24e-2aa427d3598b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200306_braining_hub_fejleszto_szakemberhiany_digitalizacio","timestamp":"2020. március. 06. 07:30","title":"Óriási a szakemberhiány a digitalizáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c895dd44-84f4-4d20-94ad-7f0a2882c246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maverick néven érkezhet a boltok polcaira egy vadonatúj Star Wars videojáték. Hogy miről szól, még nem tudni, de a logó néhány dolgot elárul.","shortLead":"Maverick néven érkezhet a boltok polcaira egy vadonatúj Star Wars videojáték. Hogy miről szól, még nem tudni, de a logó...","id":"20200305_star_wars_project_maverick_videojatek_ea_motive","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c895dd44-84f4-4d20-94ad-7f0a2882c246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13f1ca7-0cef-4891-a446-c58fdb34a494","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_star_wars_project_maverick_videojatek_ea_motive","timestamp":"2020. március. 05. 17:33","title":"Új Star Wars-játék készülhet, még a bejelentés előtt kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]