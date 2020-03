A koronavírus rámutat a szállítási láncokra épülő gazdasági esendőségére – szinte alig van olyan terület, amin ne éreztetnék hatásukat a kínai és olasz szállítások akadozása és a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések. A HVG legfrissebb számában Szabó Yvette írt arról, hogy egyes iparágra milyen hatást gyakorolt a kórokozó megjelenése.

A tapasztalat azt mutatja, hogy számos területen a gazdasági eredmények beáldozása történik az emberélet megóvása érdekében. A kínai és az olasz hatóságok is úgy döntöttek, hogy vállalják a gyárak és a szolgáltatások leállását annak érdekében, hogy megfékezzék a globális járványt. Megszűnt a kínai alkatrészek utánpótlása, egy-két héten belül akkor is leállhat a termelés több magyarországi gyárban, ha nálunk nem is betegszik meg senki.

Két napja még nevettem volna a kérdésen, ma már nem”

– nyilatkozta lapunknak a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségének képviselője február 28-án.

A fuvarozók, kisebb buszos cégek már az összeomlás szélén állnak, számos légitársaság törölte járatait, elmaradnak a kínai turisták, ami számos területen érezteti majd a hatását. Sok eseményt töröltek, így a berlini idegenforgalmi fesztivált, de rengeteg cég fújja le a munkatársai külföldi útjait is – ezek révén több szolgáltatás esik el bevételtől. Ugyanerre a sorsra jutott tucatnyi sportesemény is: a sportolók vesztesége mellett a sportgazdaság szereplői is érezni fogják ennek súlyát. Szabados Gábor közgazdász szerint Kína már most milliós kieséssel számolhat ezek miatt.

A boltokban fellépő áruhiány nem csak a pánikszerű felvásárlások következménye: a hazai élelmiszergyártók megsínylik a gyenge forint mellett azt is, hogy nem tudnak megállapodni a kereskedőkkel, így egyre vonzóbb számukra az export lehetősége. A magyar kormány eközben hallgat, és még mindig késik a teljes körű tájékoztatás. Továbbra sincs arról értesülésünk, hogyan oldanák meg az élelmiszer-ellátást egy esetleges karantén idején – ez egy olyan gesztus lehetne a kormányszóvivők részéről, ami megnyugtatná a pánikvásárlókat is.

Kik a koronavírus gazdasági nyertesei? Látszanak már Kínában a talpraállás jelei? Hogyan alakíthatja át a mostani krízis a szállítási útvonalakat? Mindezek mellett arról is olvashatnak a HVG legfrissebb számában, hogyan védi az amerikai gazdaság növekedését a Fed, és milyen intézkedéseket tett a dél-koreai kormány a kisvállalkozók kártalanítására, továbbá, hogy milyenek a hétköznapok az olasz karanténban.