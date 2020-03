Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cebdfd3-11cc-49c4-8f0c-d47e30899510","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliárd fontra van szükség ahhoz, hogy Nagy-Britannia kezelje a járvány gazdasági következményeit, a Bank of England rekordalacsony kamatokkal próbál segíteni.","shortLead":"Több milliárd fontra van szükség ahhoz, hogy Nagy-Britannia kezelje a járvány gazdasági következményeit, a Bank of...","id":"20200311_Veszkamatvagassal_mentenek_meg_a_brit_gazdasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cebdfd3-11cc-49c4-8f0c-d47e30899510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ea338-cc21-43c1-b721-628e99579645","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Veszkamatvagassal_mentenek_meg_a_brit_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 11. 08:28","title":"Vészkamatvágással mentenék meg a brit gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57","c_author":"Barak László","category":"vilag","description":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti képviselet nélkül maradt szlovák közéletben? Vélemény.","shortLead":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti...","id":"20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32e19-f8fb-4bb0-8e70-2d6956a43f63","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","timestamp":"2020. március. 10. 14:55","title":"Barak László: Szlovák csúcspopulisták a kormányzás küszöbén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával – erre jutott a Los Angeles-i Operaház által megrendelt vizsgálat.","shortLead":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával...","id":"20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63164c42-ac92-47bf-aab3-9d4f7210d6f7","keywords":null,"link":"/elet/20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","timestamp":"2020. március. 11. 09:44","title":"A Los Angeles-i Operaház vizsgálata szerint is igazak a Plácido Domingo elleni zaklatási vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee2ea66-2009-48a4-ab2f-83c293486c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúli Napló az utolsó pillanatban lépett vissza egy cikk közlésétől egy zenekarról, miután kiderült, hogy az énekes tüntetett a lap ellen.","shortLead":"A Dunántúli Napló az utolsó pillanatban lépett vissza egy cikk közlésétől egy zenekarról, miután kiderült...","id":"20200310_boja_zenekar_nivodij_kesma_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee2ea66-2009-48a4-ab2f-83c293486c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f920c053-bf5d-4fa9-a8b2-2f2e46f12428","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_boja_zenekar_nivodij_kesma_riport","timestamp":"2020. március. 10. 13:38","title":"Letiltották a díjnyertes zenekar cikkét a KESMA-lapban, mert az énekes tiltakozott ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldiek maradhatnak.","shortLead":"A külföldiek maradhatnak.","id":"20200312_Koronavirus_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak_a_szegedi_egyetem_kollegiumaibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c5f652-d5f4-474b-be68-4f9b2278e348","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Koronavirus_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak_a_szegedi_egyetem_kollegiumaibol","timestamp":"2020. március. 12. 10:58","title":"Koronavírus: ki kell költözniük a magyar hallgatóknak a Szegedi Egyetem kollégiumaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő térrel együtt.","shortLead":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő...","id":"20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93b3249-2fc9-4e63-a65f-782cf12a432e","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","timestamp":"2020. március. 10. 16:37","title":"Lezárták Róma egyik legfőbb látványosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35750c-b348-4612-9832-26cb5370dd41","keywords":null,"link":"/sport/20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","timestamp":"2020. március. 10. 15:07","title":"A kisvárdai focistákat milliókra büntetik, ha elhagyják a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos tippet, ami a napi pénzügyek intézésében jelenthet segítséget. ","shortLead":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos...","id":"20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e97dfde-6fb5-4d83-8685-1de66e5e631f","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","timestamp":"2020. március. 11. 10:23","title":"Így intézzük napi pénzügyeinket koronavírusos időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]