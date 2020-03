Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár a bővítéssel 200 új munkahelyet teremt – jelentette be Szijjártó Péter pénteken Kecskeméten.","shortLead":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár...","id":"20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1440313-1145-4b37-b721-7ad0e44f7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","timestamp":"2020. március. 13. 16:24","title":"50 milliárdos beruházást valósít meg Kecskeméten a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","shortLead":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","id":"20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bd279d-f58a-4bf4-969d-996d2187711b","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 10:57","title":"Egyetlen húsvéti rendezvényt sem tartanak meg idén a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat az óvodákat és bölcsődéket is bezárja – jelentette be Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-oldalán ismertette a városban hozott többi intézkedést. ","shortLead":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat...","id":"20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e803d9df-836c-4e8a-9da1-f3c431e74293","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","timestamp":"2020. március. 14. 11:39","title":"Márki-Zay Péter elrendelte a vásárhelyi óvodák és bölcsődék bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d480617-4080-4295-8e2a-c31cb629bee3","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A tehetős rétegek nem sajnálják a pénzt arra, hogy olyan megoldásokat keressenek, amellyel vélhetőleg elkerülhetik a fertőzést. A járvány megváltoztatja az utazási és étkezési szokásaikat.\r

\r

","shortLead":"A tehetős rétegek nem sajnálják a pénzt arra, hogy olyan megoldásokat keressenek, amellyel vélhetőleg elkerülhetik...","id":"20200313_Privat_szakacsot_es_maganrepulogepet_berelnek_a_koronavirustol_tarto_gazdagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d480617-4080-4295-8e2a-c31cb629bee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8732ec98-3894-4f33-8cea-eaace6784987","keywords":null,"link":"/elet/20200313_Privat_szakacsot_es_maganrepulogepet_berelnek_a_koronavirustol_tarto_gazdagok","timestamp":"2020. március. 13. 14:51","title":"Privát szakácsot és magánrepülőgépet bérelnek a koronavírustól tartó gazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","shortLead":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","id":"20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507951ac-a7e2-4281-888c-35d244bf4369","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 13. 18:26","title":"Olaszországban 250 vírusfertőzött halt meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom után a Telenor is jelezte: extra mobilinternettel segítik az ügyfeleket a koronavírus okozta járvány alatt. 100 GB-nyi pluszról van szó, ugyanúgy hétfőtől lehet aktiválni.","shortLead":"A Telekom után a Telenor is jelezte: extra mobilinternettel segítik az ügyfeleket a koronavírus okozta járvány alatt...","id":"20200314_telenor_ingyen_mobilinternet_koronavirus_extra_hipernet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2342d46f-e938-4c6f-bc63-dd58bfed9ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_telenor_ingyen_mobilinternet_koronavirus_extra_hipernet","timestamp":"2020. március. 14. 19:30","title":"A Telenornál van? 100 GB ingyen mobilnet jár mindenkinek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c475ec6-fbe8-4a27-8735-4778e361517b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bizalmat szavaztak a képviselők a Janez Jansa vezette átmenti jobbközép koalíciós kormánynak.","shortLead":"Bizalmat szavaztak a képviselők a Janez Jansa vezette átmenti jobbközép koalíciós kormánynak.","id":"20200313_Megszavazta_a_szloven_parlament_az_uj_atmeneti_kormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c475ec6-fbe8-4a27-8735-4778e361517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54920f11-5037-4516-993d-26c9ecd4362e","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Megszavazta_a_szloven_parlament_az_uj_atmeneti_kormanyt","timestamp":"2020. március. 13. 22:06","title":"Megszavazta a szlovén parlament az új átmeneti kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenlegi állás szerint 19 koronavírussal diagnosztizált ember van Magyarországon, és 79-en vannak karanténban. Az operatív törzs ismét tájékoztat a fejleményekről. ","shortLead":"Jelenlegi állás szerint 19 koronavírussal diagnosztizált ember van Magyarországon, és 79-en vannak karanténban...","id":"20200313_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3107383-a9d6-4830-b4ee-85935b1925fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 16:25","title":"Az operatív törzs nem készül városok lezárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]