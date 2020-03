A spanyol király megvonta a költségvetési támogatást az offshore-botrányba keveredett apjától

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. 2020. március. 14. 21:03","title":"Kijött az első ajánlás - így néz ki a digitális oktatás a kormány szerint
2020. március. 14. 19:30","title":"A Telenornál van? 100 GB ingyen mobilnet jár mindenkinek a járvány miatt
2020. március. 15. 15:06","title":"Nem enged be a horvát vasút vonatokat Budapestről
2020. március. 15. 10:23","title":"Dörner György és Káel Csaba Kossuth-díjának külön örülünk, de azért kaptak mások is - íme
2020. március. 16. 06:35","title":"Kigyulladt a szekszárdi börtön
2020. március. 16. 09:43","title":"Elkezdődött a Szentendrei út újabb felújítása
A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is igyekeznek felmérni, amelyek később okozhatnak veszélyt. „Találjuk meg őket előbb, mint ahogyan ők megtalálnak minket!" Ezzel a jelszóval dolgozik négy magyar kollégájával és Daniel Brooks kanadai professzorral a DAMA protokollon Molnár Orsolya Rita evolúcióbiológus. Megtudtuk tőle, hogy tervük a magyar kormány elé fog kerülni.
2020. március. 16. 08:03","title":"Koronavírus: a magyar kormány elé kerül a DAMA protokoll, amely sok járványt megzabolázhat
2020. március. 16. 10:45","title":"Fischer Iván: Zenére szükség van, ilyenkor még inkább