Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adósoknak haladékot, kisvállalkozók tízezreinek adómentességet ígért a miniszterelnök.","shortLead":"Az adósoknak haladékot, kisvállalkozók tízezreinek adómentességet ígért a miniszterelnök.","id":"20200323_Orban_gazdasagvedelmi_program_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c72a336-73fa-4b1b-866b-940597fcd679","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Orban_gazdasagvedelmi_program_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 11:52","title":"Orbán: 6 intézkedéssel egészítik ki a gazdaságvédelmi programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","shortLead":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","id":"20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa99e226-afa8-4653-aecf-7d4570264469","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 24. 08:51","title":"A Dél-Dunántúlon legyőzte a MÁV-ot a tavaszi havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kölcsönzött állomány tagjai számára visszatérési bónuszt dolgoz ki a vállalat.","shortLead":"A kölcsönzött állomány tagjai számára visszatérési bónuszt dolgoz ki a vállalat.","id":"20200322_Suzuki_kolcsonzott_munkaero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6d723-a042-4690-bf66-bb0f033f32e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Suzuki_kolcsonzott_munkaero","timestamp":"2020. március. 22. 17:02","title":"Számít a kölcsönzött munkavállalókra a Suzuki, ha újraindul a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88036534-3414-43d4-ba35-b0ffc70a8b9e","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"A pénzzavarban lévő munkáltatók most is csak közös megegyezéssel válhatnak meg várandós, vagy szülési, illetve a gyermekgondozás miatt szabadságon lévő munkavállalóiktól. Ennek aláírására pedig nem kötelezhető az alkalmazott, figyelmeztet az Adózóna.","shortLead":"A pénzzavarban lévő munkáltatók most is csak közös megegyezéssel válhatnak meg várandós, vagy szülési, illetve...","id":"20200323_adozona_koronavirus_felmondas_kismamak_kozos_megegyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88036534-3414-43d4-ba35-b0ffc70a8b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4fdfdd-e788-47e9-b9b7-780332d02d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_adozona_koronavirus_felmondas_kismamak_kozos_megegyezes","timestamp":"2020. március. 23. 14:19","title":"Hiába a rendkívüli helyzet, most sem lehet kismamákat kirúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia kisegítené a magyar repülni vágyókat is.","shortLead":"Szlovákia kisegítené a magyar repülni vágyókat is.","id":"20200322_Ha_Amerikaban_rekedt_szerdan_hazarepulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4148d05-3411-494e-b7e3-9f06d01c68e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Ha_Amerikaban_rekedt_szerdan_hazarepulhet","timestamp":"2020. március. 22. 14:27","title":"Ha Amerikában rekedt, szerdán hazarepülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","shortLead":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","id":"20200324_forma1_f1_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac48f09-4778-45d1-9994-7e2938b394c6","keywords":null,"link":"/sport/20200324_forma1_f1_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:51","title":"Akár 7 futammal is rövidebb lehet a Forma–1 idei szezonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tünetmentes, jól van. ","shortLead":"Tünetmentes, jól van. ","id":"20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f226d17-7cc2-4e82-b704-f6dca3bbceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","timestamp":"2020. március. 22. 19:40","title":"Koronavírusos Rand Paul amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag. \r

","shortLead":"Tíz forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag. \r

","id":"20200323_benzin_arcsokkenes_uzemanyag_tankolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2685941-3aa9-43de-af77-486cebf62315","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_benzin_arcsokkenes_uzemanyag_tankolas","timestamp":"2020. március. 23. 10:48","title":"Megint zuhan a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]