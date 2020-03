Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is beazonosítsák, akik még nincsenek karanténban. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is...","id":"20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7df9632-4301-471b-9cdc-7303130a9b2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 17:55","title":"Oroszországban a mobilok helyadataiból fogják megmondani, kik lehetnek még fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt magyaroknak és a Magyarországon rekedt izraelieknek.","shortLead":"Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt...","id":"20200322_Hazaterhetnek_az_Izraelben_rekedt_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acaecc-3233-49bd-ba9c-8a54a13d72ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Hazaterhetnek_az_Izraelben_rekedt_magyarok","timestamp":"2020. március. 22. 15:21","title":"Hazatérhetnek az Izraelben rekedt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tart némi szünetet a tavasz.","shortLead":"Tart némi szünetet a tavasz.","id":"20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ba254e-a64b-478b-b2df-3157a4369df8","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2020. március. 22. 15:53","title":"Havazásra és mínuszokra kell készülni a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem tudjuk, hány koronavírus-fertőzött van, de 167-nél jóval több – mondta Orbán. Müller Cecília tisztifőorvos azt mondta, exponenciális növekedésnek nézünk elé. A miniszterelnök újabb gazdaságvédelmi lépéseket jelentett be.","shortLead":"Nem tudjuk, hány koronavírus-fertőzött van, de 167-nél jóval több – mondta Orbán. Müller Cecília tisztifőorvos azt...","id":"20200323_Koronavirus_Orban_Viktor_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a6c5ff-3a38-46b4-b759-da422d996171","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Koronavirus_Orban_Viktor_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatojan","timestamp":"2020. március. 23. 11:21","title":"Orbán: Nehéz időszak előtt állunk, de talpra fogunk állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","id":"202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68a67db-b5e2-42af-b04b-7dd12f96f6b6","keywords":null,"link":"/360/202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:00","title":"Elsőre vakvágányra futott a MÁV új utazásszervező cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","shortLead":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","id":"20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda003b2-93b8-416a-b322-df43b092285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:57","title":"Megmérgezte kislányát, hogy bent tartsák a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat (sem). A korkülönbségre sok mindent rá lehet fogni a párkapcsolatban, de vigyázzunk, nehogy a rokonok, a barátok biztatására, vagy a szörnyülködésük miatt tegyük ezt.","shortLead":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat...","id":"20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9b808c-437e-451a-947a-399cc921c0c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","timestamp":"2020. március. 24. 12:15","title":"Nagy korkülönbség a párkapcsolatban, avagy mennyit számít a homogámia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nem a főváros fogja újranyitni a Dagályt, lehet, hogy a sportolók kapják. A fürdő sorsa bizonytalan, az illetékes állami cég nem egyeztet se az önkormányzatokkal, se a lakossággal.","shortLead":"Nem a főváros fogja újranyitni a Dagályt, lehet, hogy a sportolók kapják. A fürdő sorsa bizonytalan, az illetékes...","id":"202012__duna_arena__allamositas__nemzeti_sportkozpontok__apaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd79372-128f-406b-9eb9-800f51a63bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeef285-bb28-4610-a758-507c9953e457","keywords":null,"link":"/360/202012__duna_arena__allamositas__nemzeti_sportkozpontok__apaly","timestamp":"2020. március. 24. 07:00","title":"Izgulhatnak a budapestiek, fürödhetnek-e még valaha is a Dagályban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]