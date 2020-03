Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés volt helyettesét, valamint a trónörökös bizalmasát pedig bűnpártolással.","shortLead":"Tizennyolc embert előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak, a szaúdi hírszerzés...","id":"20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483bb522-84fd-4df5-b8b2-bd22654fbefe","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Hasogdzsiugy_Vadat_emeltek_a_gyilkossag_20_szaudi_gyanusitottja_ellen_Torokorszagban","timestamp":"2020. március. 25. 11:18","title":"Hasogdzsi-ügy: Vádat emeltek a gyilkosság 20 szaúdi gyanúsítottja ellen Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyében is kifehéredett a táj keddre.","shortLead":"Több megyében is kifehéredett a táj keddre.","id":"20200324_havazas_ho_tolna_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e506f9f9-a3f9-4a59-aa8d-810d68a71504","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_havazas_ho_tolna_megye","timestamp":"2020. március. 24. 11:42","title":"17 centi hó esett Tolnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","shortLead":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","id":"20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea1132-1d35-4655-9ac4-95669a8eee79","keywords":null,"link":"/elet/20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","timestamp":"2020. március. 25. 11:52","title":"Koronavírusos lett a brit trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Már tavaly októberben beszélt színházigazgatói terveiről Rudolf Péterrel, akkor még erősen feltételes módban. A színész-rendezővel készült portréinterjúnkat most annak apropóján olvashatják újra, hogy kinevezték a Vígszínház élére.","shortLead":"Már tavaly októberben beszélt színházigazgatói terveiről Rudolf Péterrel, akkor még erősen feltételes módban...","id":"201943_rudolf_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd97d066-ad46-4987-8f07-4d5c72300ef3","keywords":null,"link":"/360/201943_rudolf_peter","timestamp":"2020. március. 24. 18:00","title":"Rudolf Péter: Merő önzésből próbálok rendet teremteni magam körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A teljes központi költségvetési támogatás mellé beleszólás is jár. ","shortLead":"A teljes központi költségvetési támogatás mellé beleszólás is jár. ","id":"20200323_Azert_a_szinigazgatokra_is_figyel_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad32aeff-e671-48b2-ad3b-fec5d3990e21","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Azert_a_szinigazgatokra_is_figyel_a_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 16:05","title":"Azért a színigazgatókra is figyel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megint nő a halottak száma Olaszországban, Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megint nő a halottak száma Olaszországban, Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200325_Radar_360_kijarasi_tilalom_Romaniaban_kotelezo_szajmaszk_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c335496-647b-4987-87d3-59fddbaf5822","keywords":null,"link":"/360/20200325_Radar_360_kijarasi_tilalom_Romaniaban_kotelezo_szajmaszk_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 25. 08:00","title":"Radar 360: Kijárási tilalom Romániában, kötelező szájmaszk Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6140f285-c15c-44bd-822c-c45829a4dfdb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrew Cuomo arra számít, hogy két hét múlva már 40 ezer beteget kellene kezelni intenzív osztályon, viszont az állam területén csak 3000 ilyen ágy van.","shortLead":"Andrew Cuomo arra számít, hogy két hét múlva már 40 ezer beteget kellene kezelni intenzív osztályon, viszont az állam...","id":"20200324_New_York_kormanyzoja_Nekunk_kell_eldontenunk_hogy_ki_haljon_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6140f285-c15c-44bd-822c-c45829a4dfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a61cec4-ee8a-4341-937f-7fd59f6b15c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_New_York_kormanyzoja_Nekunk_kell_eldontenunk_hogy_ki_haljon_meg","timestamp":"2020. március. 24. 19:31","title":"New York kormányzója: Nekünk kell arról döntenünk, ki haljon meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c1e96-5ed5-44ff-9521-ddb35064e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200325_Wes_Anderson_bemutatja_hogy_is_nez_ki_ez_a_tarsas_tavolsagtartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472c1e96-5ed5-44ff-9521-ddb35064e5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8c144b-f8ec-4f22-85d2-83e8c56bc8af","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Wes_Anderson_bemutatja_hogy_is_nez_ki_ez_a_tarsas_tavolsagtartas","timestamp":"2020. március. 25. 09:11","title":"Wes Anderson bemutatja, hogy is néz ki ez a társas távolságtartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]