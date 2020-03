Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan rosszul viselték, hogy csak előre megvett jeggyel szállhattak volna fel a buszra.","shortLead":"Sokan rosszul viselték, hogy csak előre megvett jeggyel szállhattak volna fel a buszra.","id":"20200326_koronavirus_volan_busz_sofor_rtl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a044ce-27c2-4ead-b6da-d435890466c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_volan_busz_sofor_rtl","timestamp":"2020. március. 26. 20:33","title":"A sofőrt fenyegették, mert a járvány miatt nem lehetett jegyet venni a buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","shortLead":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c7b53-b9e1-4090-b1cc-58586b60214a","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 26. 13:01","title":"Koronavírus: egy nap alatt 655-en haltak meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611185f3-3de8-47e4-9731-617c91021a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két praktikus autó tűnik el a piacról.","shortLead":"Két praktikus autó tűnik el a piacról.","id":"20200327_A_Seat_Alhambrat_es_VW_Sharant_is_elsoprik_az_SUVk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=611185f3-3de8-47e4-9731-617c91021a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35839e05-3cb6-478f-abfb-022b41033205","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_A_Seat_Alhambrat_es_VW_Sharant_is_elsoprik_az_SUVk","timestamp":"2020. március. 27. 17:01","title":"A Seat Alhambrát és a VW Sharant is elsöprik az SUV-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami az iPhone-osoknak Siri, az a huaweieseknek Celia lesz. A kínai gyártó saját digitális asszisztens épített.","shortLead":"Ami az iPhone-osoknak Siri, az a huaweieseknek Celia lesz. A kínai gyártó saját digitális asszisztens épített.","id":"20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7f6a9-2015-4166-890d-0cde1106c01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","timestamp":"2020. március. 27. 20:25","title":"Új hang szólal meg a Huawei telefonjain – ismerje meg Celiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai gócpontban érvényes korlátozások meghosszabbítása késleltetheti a fertőzések második hullámát - figyelmeztetnek a kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"A kínai gócpontban érvényes korlátozások meghosszabbítása késleltetheti a fertőzések második hullámát - figyelmeztetnek...","id":"20200326_vuhan_koronavirus_korlatozasok_masiodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad254813-a895-40af-870a-baaec2f9b349","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_vuhan_koronavirus_korlatozasok_masiodik_hullam","timestamp":"2020. március. 26. 19:41","title":"Jöhet a járvány második hulláma, ha túl hamar kinyit Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Éjjel-nappal gyártják az egészségügyi védőmaszkokat.","shortLead":"Éjjel-nappal gyártják az egészségügyi védőmaszkokat.","id":"20200326_koronavirus_buntetes_vegrehajtas_botron_szajmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e90ab7-1e2a-45be-a57f-3a56883ef6ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_buntetes_vegrehajtas_botron_szajmaszk","timestamp":"2020. március. 26. 12:43","title":"Újabb 6,6 millió szájmaszkot gyártanak a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Megjelent a részletes lista, hogy mi számít alapos indoknak a kijárási korlátozás alatt, amikor el lehet hagyni a lakásunkat.","shortLead":"Megjelent a részletes lista, hogy mi számít alapos indoknak a kijárási korlátozás alatt, amikor el lehet hagyni...","id":"20200327_Kijarasi_korlatozas_itt_a_felsorolas_mikor_lehet_elhagyni_a_lakast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c527a4a-b796-4102-809b-7cfe89737421","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kijarasi_korlatozas_itt_a_felsorolas_mikor_lehet_elhagyni_a_lakast","timestamp":"2020. március. 27. 08:23","title":"Kijárási korlátozás: itt a felsorolás, mikor lehet elhagyni a lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz, a legutolsó, még a járvány előtti hónapban épp 4,5 millió alatt maradt a foglalkoztatottak száma.","shortLead":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz...","id":"20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f40558-e6fb-4201-9da6-2af2f7ecd15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. március. 27. 16:31","title":"Csökkent a munkanélküliség, mielőtt a járvány bevitte a mélyütést a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]