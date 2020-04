Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsivel újra közelebb került a forint mélypontja a 360-hoz.","shortLead":"Egy kicsivel újra közelebb került a forint mélypontja a 360-hoz.","id":"20200330_tortenelmi_melypont_forint_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03932d1-f80b-4993-9978-6d1b0295aa2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_tortenelmi_melypont_forint_euro","timestamp":"2020. március. 30. 17:24","title":"Új történelmi mélypontra esett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről. ","shortLead":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9642f84f-618d-4d3f-985e-c760f242647a","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","timestamp":"2020. március. 31. 17:26","title":"Kijött a közlönyben: meghosszabbította a kormány a veszélyhelyzeti intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban már az ötödik napja 800 fölött jár az egy nap alatt elhunytak száma. ","shortLead":"Spanyolországban már az ötödik napja 800 fölött jár az egy nap alatt elhunytak száma. ","id":"20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d717877-977f-487e-9db5-beb7a143b885","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 01. 12:43","title":"Kilencezer fölött a járvány áldozatainak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269cc160-a328-47c6-ab97-e036a31e8e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte az egész autóipar próbál valamilyen módon részt venni az egészségügyi eszközök gyártásában.","shortLead":"Szinte az egész autóipar próbál valamilyen módon részt venni az egészségügyi eszközök gyártásában.","id":"20200401_A_Renault_arcpajzsot_a_Seat_lelegeztetot_a_Skoda_szuromaszkot_gyart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=269cc160-a328-47c6-ab97-e036a31e8e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5374b2-dd0b-49f5-8383-d83d29e39cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_A_Renault_arcpajzsot_a_Seat_lelegeztetot_a_Skoda_szuromaszkot_gyart","timestamp":"2020. április. 01. 15:47","title":"A Renault arcpajzsot, a Seat lélegeztetőt, a Skoda szűrőmaszkot gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9238155-1842-4e87-bed5-dab78706d22c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple megengedte néhány dolgozójának, hogy hazavigyék a készülőben lévő eszközök prototípusát, és ott dolgozzanak rajta tovább. Mindez rizikós lépés, de jól is elsülhet.","shortLead":"Az Apple megengedte néhány dolgozójának, hogy hazavigyék a készülőben lévő eszközök prototípusát, és ott dolgozzanak...","id":"20200331_apple_koronavirus_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9238155-1842-4e87-bed5-dab78706d22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd914d7-78f1-4a6d-a5e1-2b2a9bccb942","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_apple_koronavirus_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. március. 31. 19:03","title":"Szokatlan húzással előzheti meg versenytársait az Apple a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaee3ac8-a00e-46ef-befb-664465000774","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Corvinus már átállt erre a formára, működéséről egyelőre kevés a tapasztalat, de még idén több intézményt átállítana a kormány.","shortLead":"A Corvinus már átállt erre a formára, működéséről egyelőre kevés a tapasztalat, de még idén több intézményt átállítana...","id":"20200401_Hat_allami_egyetem_kerul_maganalapitvany_kezebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaee3ac8-a00e-46ef-befb-664465000774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b01848-4b92-4d13-865c-f8a379feaf0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Hat_allami_egyetem_kerul_maganalapitvany_kezebe","timestamp":"2020. április. 01. 14:17","title":"Hat állami egyetem kerül magánalapítvány kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860b9f2-5e1a-4779-9b07-6e4b9d6445ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a mesterséges intelligencia már annyi hozzáadott értéket biztosít a különböző alkalmazásokhoz, hogy érdemes az eddiginél teljesebb körű szolgáltatásként gondolni az Office 365-re.","shortLead":"A Microsoft szerint a mesterséges intelligencia már annyi hozzáadott értéket biztosít a különböző alkalmazásokhoz...","id":"20200331_office_365_microsoft_365_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c860b9f2-5e1a-4779-9b07-6e4b9d6445ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac219dc-6ac5-4187-95c3-72787e72b044","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_office_365_microsoft_365_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 31. 14:03","title":"Vége az Office 365-nek: új névvel és több szolgáltatással erősít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények között szájmaszkot csinálni. ","shortLead":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények...","id":"20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad561938-da99-4ae0-8bb1-d7f39ac4abbd","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","timestamp":"2020. március. 31. 09:32","title":"Idősek otthonának gyárt szájmaszkokat Balázs Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]