[{"available":true,"c_guid":"7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz centi hó esett.","shortLead":"Tíz centi hó esett.","id":"20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2313a290-7a5c-4ef0-a9f4-0dee8e859184","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","timestamp":"2019. április. 22. 18:48","title":"Ne szomorkodjon a rossz idő miatt, a szomszédban havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főpolgármester megbízik az új rendszerben, a szakszervezetek nem ennyire lelkesek.","shortLead":"A főpolgármester megbízik az új rendszerben, a szakszervezetek nem ennyire lelkesek.","id":"20190423_Meg_tobb_bliccelotol_feltik_a_BKKt_ha_jon_az_uj_mobiljegyrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5baf60-2454-42d7-b63a-fb856b8f06e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d880f2f8-1116-4fb7-8ade-f539f581afbd","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Meg_tobb_bliccelotol_feltik_a_BKKt_ha_jon_az_uj_mobiljegyrendszer","timestamp":"2019. április. 23. 20:03","title":"Még több bliccelőtől féltik a BKK-t, ha jön az új mobiljegyrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa8e861-7e67-4afe-9060-f6db690c09bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövöldözéskor Slavisa Krunic testőre, valamint az egyik támadó is meghalt. Érdekes projekt zajlik Olaszországban a használt pelenkák újrafelhasználására. A probléma nagyságát jelzi, hogy évente 187 milliárd pelenkát dobunk ki.","shortLead":"De vajon inna olyan üdítőből, amit ilyen kupak zár le? Érdekes projekt zajlik Olaszországban a használt pelenkák...","id":"20190423_Akar_kupak_is_keszulhet_a_hasznalt_pelenkakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af0ec01-7226-4415-a28c-368eec197cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8449ceb7-5767-4649-b7f7-2dd41ce8a0dd","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Akar_kupak_is_keszulhet_a_hasznalt_pelenkakbol","timestamp":"2019. április. 23. 11:37","title":"Akár kupak is készülhet a használt pelenkákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]