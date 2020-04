47 százalékot ugrott a Brent hordónkénti ára Donald Trump elnök bejelentésére, mely szerint véget érhet az öngyilkos olajháború a legnagyobb termelők, Szaúd-Arábia, Oroszország és az USA között. Szaúd-Arábia és Oroszország a legrosszabbkor kezdtek piaci vetélkedésbe, amikor a koronavírus-járvány miatt leállt a világgazdaság. Most Trump rábeszélte Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Mohamed bin-Szalman trónörököst: vessenek véget annak, hogy olajjal árasztják el a piacot, miközben a kereslet beleállt a földbe.

Mekkora lesz a csökkentés? Trump szokás szerint össze-vissza beszélt: kezdetben arról írt Twitteren, hogy napi 10 millió hordó. Aztán pedig már 15 millió hordót említett. A zűrzavar ezúttal nemcsak Trump fejében, de a valóságban is teljes. Az olajvilág teljesen a feje tetejére állt. A Bloomberg arról írt, hogy Wyomingban egy hordó olaj -19 centbe került, vagyis magasabbak voltak a raktározási költségek, mint a remélt eladási ár! A tárolók szinte teljesen megteltek.

A nagy amerikai olajtermelők – fogcsikorgatva bár – hozzákezdtek ahhoz, hogy lezárják a kutakat. Ez nemcsak költséges, de a jövőt illetően is igen problematikus folyamat – számolt be a CNN. A hírtelevízió azt jövendölte, hogy az olajár felfuthat akár 55 dollárra is, amikor a világgazdaság újra beindul és az olajtúltermelés után egyszerre csak hiány léphet fel, mert a kutakat nehéz újraindítani.

Ezt akarta megelőzni Trump, aki a Fehér Házban látja vendégül a legnagyobb amerikai olajtársaságok főnökeit – akik egyben támogatói is. Az amerikai olaj a legdrágább, vagyis, ha az olajháború folytatódik, akkor őket szoríthatják ki a világpiacról a legkönnyebben. Ez is a szaúdiak és az oroszok célja.

Vajon ők hallgatnak-e Trumpra? Egyelőre nem úgy tűnik. A Financial Times arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia napi 12 millió hordó fölé emelte a kitermelést, vagyis minden korábbi rekordot megdöntött. Az oroszok nem fokozták a kitermelést, de nem is fogták vissza. Vagyis egyelőre nem látszik a megállapodás, amely, ha megszületne is, nem járna igazán sikerrel. Legalábbis ezt jósolja az az olajpiaci szakértő, aki a Business Insidernek nyilatkozott. Neil Wilson szerint semmilyen megállapodás, amelyet a termelők kötnek nem ellensúlyozhatja azt, hogy a világpiacon a kereslet bezuhant – írja a Business Insider.