Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA elnöke szerint a belgák a részvételüket kockáztatják a következő európai kupaszezonban.","shortLead":"Az UEFA elnöke szerint a belgák a részvételüket kockáztatják a következő európai kupaszezonban.","id":"20200403_Az_UEFA_megfenyegette_a_belga_szovetseget_a_bajnoksag_lezarasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee78e716-bb1f-4a12-b4ee-aaf32bd4c6c4","keywords":null,"link":"/sport/20200403_Az_UEFA_megfenyegette_a_belga_szovetseget_a_bajnoksag_lezarasa_miatt","timestamp":"2020. április. 03. 19:25","title":"Az UEFA megfenyegette a belga szövetséget a bajnokság lezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását.","shortLead":"Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását.","id":"20200403_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_neppart_frakcio_kepviselok_kizaras_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635c00a3-3425-4071-8806-66d2f1a576ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_neppart_frakcio_kepviselok_kizaras_fidesz","timestamp":"2020. április. 03. 17:36","title":"Kizárnák a Néppárt EP-frakciójából a Fidesz képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostanra gyakorlatilag leállt a kulturális élet, nyomokban az online térbe költözött, miközben az életünket minden téren megpróbáltuk a négy fal közé szorítani. Ez volt a március az Élet +Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Mostanra gyakorlatilag leállt a kulturális élet, nyomokban az online térbe költözött, miközben az életünket minden...","id":"20200404_A_honap_amikor_a_koronavirus_lenullazta_a_naptarunkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f275fb76-6ff4-405f-9bd5-47d981976ae5","keywords":null,"link":"/elet/20200404_A_honap_amikor_a_koronavirus_lenullazta_a_naptarunkat","timestamp":"2020. április. 04. 18:00","title":"A hónap, amikor a koronavírus lenullázta a naptárunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony üzleti terv is kell a hitelhez. Nyiladozó kapitalizmus 30 évvel ezelőtt.","shortLead":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony...","id":"20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7654d9c-38db-4d39-be17-a02345fff1d0","keywords":null,"link":"/360/20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","timestamp":"2020. április. 04. 17:00","title":"Családi külkercégek vetették rá magukat az NDK-s Marshall-segélyre – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Napról napra kevésbé nő a francia súlyos esetek száma, de még így is hatalmas erőfeszítésekkel tudják mindenkinek biztosítani a kezelést.","shortLead":"Napról napra kevésbé nő a francia súlyos esetek száma, de még így is hatalmas erőfeszítésekkel tudják mindenkinek...","id":"20200402_koronavirus_francia_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba5dc96-17ef-4be7-b2f7-de7da7234525","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_francia_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 21:31","title":"Ötezernél is több áldozata van a járványnak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint az életünk már akkor sem lesz ugyanolyan, mint régen, ha vége a koronavírus-járványnak. Abban pedig, hogy hazánk hogyan vészeli át a járványt, a szakemberhiány mértéke lesz a döntő. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint az életünk már akkor sem lesz ugyanolyan, mint régen, ha vége...","id":"20200404_Lenard_Rita_a_Fulkeben_Kizsigerelt_allapotban_talalta_a_koronavirus_az_egeszsegugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5aaf6fd-10e0-4deb-9228-bec59ea409d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Lenard_Rita_a_Fulkeben_Kizsigerelt_allapotban_talalta_a_koronavirus_az_egeszsegugyet","timestamp":"2020. április. 04. 17:00","title":"Lénárd Rita a Fülkében: Kizsigerelt állapotban találta a koronavírus az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és kutyaséltáltatók vannak most Róma híres terén, a piazza Navonán, az AFP fotója szerint még a fű is kisarjadt a kockakövek között.","shortLead":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és...","id":"20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b0d66-efc3-44c3-a225-2ba58339c1e1","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","timestamp":"2020. április. 04. 17:58","title":"Fotó: Olyan kihalt a Piazza Navona, hogy kisarjadt a fű a kockakövek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213e2dbf-5424-43df-a2cb-5d256e49ffce","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Európa kétségtelenül a koronavírus-járvány gócpontjává vált, a kontinens országai azonban eltérő ütemben vezettek be intézkedéseket a vírus terjedésének lassításáért. Magyarország reakciója csak akkor számít gyorsnak, ha azt az első haláleset idejéhez viszonyítjuk.","shortLead":"Európa kétségtelenül a koronavírus-járvány gócpontjává vált, a kontinens országai azonban eltérő ütemben vezettek be...","id":"20200403_Ennyi_ido_alatt_reagalt_Europa_a_koronavirusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213e2dbf-5424-43df-a2cb-5d256e49ffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94e89d1-2a72-4cda-9a5b-921c4459945b","keywords":null,"link":"/360/20200403_Ennyi_ido_alatt_reagalt_Europa_a_koronavirusra","timestamp":"2020. április. 03. 15:00","title":"Verseny a vírussal: nem ott óvták meg a legtöbb embert, ahol gyorsabban léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]