[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti közlekedési vállalat tizenkét vizsgált szerződéséből tizenegynél szabálytalanságokat találtak a cég új vezérigazgatója által elrendelt jogi vizsgán – írta a Népszava. A vizsgálatot újabb dokumentumok ellenőrzésével folytatják. ","shortLead":"A budapesti közlekedési vállalat tizenkét vizsgált szerződéséből tizenegynél szabálytalanságokat találtak a cég új...","id":"20200404_A_BKK_korabbi_vezetese_rendszerszintuen_trukkozott_a_szerzodesekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf62220-d07b-4ecd-9b73-6f25d7766bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_A_BKK_korabbi_vezetese_rendszerszintuen_trukkozott_a_szerzodesekkel","timestamp":"2020. április. 04. 14:16","title":"Népszava: A BKK korábbi vezetése rendszerszintűen trükközött a szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten nem volt ötös találat, a négyesek közel három millió forintot érnek.","shortLead":"A héten nem volt ötös találat, a négyesek közel három millió forintot érnek.","id":"20200404_Otos_lottoa_nyertesek_es_a_nyeremenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c15f2f5-4632-46a3-8ab5-4e5d974c3e26","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Otos_lottoa_nyertesek_es_a_nyeremenyek","timestamp":"2020. április. 04. 20:06","title":"Ötös lottó: a nyertesek és a nyeremények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem feledhetjük mindazt, ami a járvány kitöréséig történt, és még inkább azt, milyen feladatok várnak ránk az elmúlásával.\r

","shortLead":"Nem feledhetjük mindazt, ami a járvány kitöréséig történt, és még inkább azt, milyen feladatok várnak ránk...","id":"20200406_Indul_a_zhvg__kozeppontban_a_tudatossag_es_a_megoldaskereses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0a05c9-fccf-407b-9d50-7fcf3cb2c95b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200406_Indul_a_zhvg__kozeppontban_a_tudatossag_es_a_megoldaskereses","timestamp":"2020. április. 06. 10:28","title":"Indul a Zhvg – középpontban a tudatosság és a megoldáskeresés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","shortLead":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","id":"20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed6874e-07c5-4db4-8514-c777dfc4f10f","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","timestamp":"2020. április. 05. 11:05","title":"Húsvétkor sem lesz kamionstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","id":"20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef34756-c6e9-4e01-b185-c0cc437ded02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 06. 12:13","title":"Százezer maszkot és ötezer védőruhát küld Magyarország a macedónoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","shortLead":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","id":"20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77f9944-353c-4925-af10-35517128309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","timestamp":"2020. április. 06. 05:05","title":"Koronavírusosak lettek egy New York-i állatkert tigrisei és oroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári Palotában, hanem a Magyar Dolgozók Pártjának teljes apparátusát is. Arra nézve nincsenek hiteles források, hogy végül Rákosi Mátyás döntött másképp, vagy a bürokrácia miatt maradt el a költözés.","shortLead":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári...","id":"202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad4595-ac5a-4514-b406-6c8649d541d3","keywords":null,"link":"/360/202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","timestamp":"2020. április. 04. 19:30","title":"Elvtársi puritánság: Rákosiék a Várba költöztették volna a pártvezetőséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás kritériumai azonban országonként különböznek, így nem tudjuk pontosan, hány igazoltan fertőzöttje van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás...","id":"20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6135bb70-d59c-4427-8793-7caf0858b3b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. április. 05. 09:13","title":"Meghaladta az 1,2 milliót a regisztrált fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]