[{"available":true,"c_guid":"d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éjfél múlt című szám a duó bemutatkozó nagylemezének előzetes szerzeménye. Első alkalommal nálunk hallható.","shortLead":"Az Éjfél múlt című szám a duó bemutatkozó nagylemezének előzetes szerzeménye. Első alkalommal nálunk hallható.","id":"20200405_A_maganyt_es_a_felelmeket_enekli_meg_a_Lazar_tesok_uj_dala__premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f979e44b-d4be-435f-afd8-25d18f5207ae","keywords":null,"link":"/kultura/20200405_A_maganyt_es_a_felelmeket_enekli_meg_a_Lazar_tesok_uj_dala__premier","timestamp":"2020. április. 05. 16:01","title":"A magányt és a félelmeket énekli meg a Lázár tesók új dala - premier!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz az érettségivel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz...","id":"20200407_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93d28c-e8c9-480f-a0cf-d25e9e3de4af","keywords":null,"link":"/360/20200407_Radar360","timestamp":"2020. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Súlyosbodó járvány, növekvő nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma\" Magyarországon. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a járványhelyzetről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval...","id":"20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df1204f-dea0-4c1a-a315-24cdfbb186aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 06. 07:17","title":"Maszkokat ajándékoztunk a szomszéd országoknak, Ausztriában a helyzet javult – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","shortLead":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","id":"20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a4475-a0e4-4f3b-b756-b40bfcc5e1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 06. 06:44","title":"Újabb négy ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae3274a-692a-4239-a7db-e8542023f733","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Veszélyhelyzetekben - mint amilyen például a mostani járvány is - kiemelten szükségünk van arra, hogy minél hatékonyabban működjünk. David Allen, a hatékonyság témájának befolyásos kutatója Haladj a dolgaiddal! GTD című könyvében azt mutatja meg, milyen szokások, eszközök és képességek szükségesek a tinédzserek hatékonyságának javulásához.","shortLead":"Veszélyhelyzetekben - mint amilyen például a mostani járvány is - kiemelten szükségünk van arra, hogy minél...","id":"20200405_Nem_halad_a_gyereke_az_otthoni_tanulassal_Mutassa_meg_neki_ezt_a_modszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae3274a-692a-4239-a7db-e8542023f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf6e665-107c-4412-b279-21abb08dcb18","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200405_Nem_halad_a_gyereke_az_otthoni_tanulassal_Mutassa_meg_neki_ezt_a_modszert","timestamp":"2020. április. 05. 19:15","title":"Nem halad a gyereke az otthoni tanulással? Mutassa meg neki ezt a módszert!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség titkára nyilatkozott a járvány jegyében újból bevezetett multiadóról.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség titkára nyilatkozott a járvány jegyében újból bevezetett multiadóról.","id":"20200405_Kiskereskedelmi_kulonado_fizetni_fognak_a_multik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d5ad3f-ad61-4854-b76b-2b494b4dd689","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Kiskereskedelmi_kulonado_fizetni_fognak_a_multik","timestamp":"2020. április. 05. 13:37","title":"Kiskereskedelmi különadó: fizetni fognak a multik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","shortLead":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","id":"20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5160b6a8-b265-49a3-9b29-699e02c99972","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","timestamp":"2020. április. 06. 16:26","title":"Gyógyszerhiánytól tartanak az ázsiai karanténok miatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a61fe5-9b61-4be6-a610-d06d1d8e472d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A liechtensteini tulajdonosa beolvasztotta kereskedőcégét bútorgyári társaságába.","shortLead":"A liechtensteini tulajdonosa beolvasztotta kereskedőcégét bútorgyári társaságába.","id":"202014_kanizsa_trend_beolvadt_aquattro_mobili","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a61fe5-9b61-4be6-a610-d06d1d8e472d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6757a2-007b-4a83-9c57-00f00fe0e08f","keywords":null,"link":"/360/202014_kanizsa_trend_beolvadt_aquattro_mobili","timestamp":"2020. április. 05. 12:10","title":"Cégátalakítás követte a kanizsai bútorgyár veszteséges évét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]