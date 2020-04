Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott dolgozó 27 kórházi munkatársat letesztelték.","shortLead":"Az ott dolgozó 27 kórházi munkatársat letesztelték.","id":"20200421_szent_borbala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4730b93f-3577-4934-9f7d-2e62449278e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_szent_borbala","timestamp":"2020. április. 21. 20:31","title":"Koronavírus: osztályokat zártak le a tatabányai kórházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","id":"20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16ae57a-d926-4a49-bd93-48a349158339","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. április. 21. 17:49","title":"Már árulja a Mol az általa gyártott kézfertőtlenítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"Balázs Zoltán","category":"360","description":"Jönnie kellett az igazi válságnak. Hetvenöt évvel a háború után a legszabadabb országok is szinte hadigazdálkodást voltak képesek bevezetni néhány nap alatt, otthonaikba parancsolni a lakosságot, a legnagyobb multikat a sarokba zavarni, sőt határaikat lezárni, eloltani a villanyt.","shortLead":"Jönnie kellett az igazi válságnak. Hetvenöt évvel a háború után a legszabadabb országok is szinte hadigazdálkodást...","id":"20200420_Balazs_Zoltan_Valsagnaplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44d4da6-15ca-4606-b51c-15aeabf84bf6","keywords":null,"link":"/360/20200420_Balazs_Zoltan_Valsagnaplo","timestamp":"2020. április. 20. 13:00","title":"Balázs Zoltán: Figyeljük, hogy a polgári vagy a cselédi normalitást kényszerítik-e ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összegben szerepel még egy kajak-kenu telep bővítése is, de a pénz csak tervezésre, engedélyezésre és a szükséges dokumentációkra megy.","shortLead":"Az összegben szerepel még egy kajak-kenu telep bővítése is, de a pénz csak tervezésre, engedélyezésre és a szükséges...","id":"20200422_450_milliot_ad_a_kormany_egy_loter_egy_uszoda_es_egy_sportcsarnok_tervezesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2132099c-d165-4c62-84f6-fd2fe32ee317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_450_milliot_ad_a_kormany_egy_loter_egy_uszoda_es_egy_sportcsarnok_tervezesere","timestamp":"2020. április. 22. 08:56","title":"450 milliót ad a kormány egy lőtér, egy uszoda és egy sportcsarnok tervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hogy tetszik lenni?” címmel indított kezdeményezést a Fesztivál Önkéntes Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A program az otthonaikba kényszerült idős korosztályt köti össze olyan szabadidővel rendelkező lelkes fiatalokkal, akik aktív telefonos kapcsolattal társaságot tudnak biztosítani számukra.\r

