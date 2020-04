Pénzügyi befektetőt keresett a háttérben, így többek közt a médiaérdekeltségekkel is rendelkező LMP-s országgyűlési képviselővel, Ungár Péterrel is egyeztetett a Pesti Hírlap jelenlegi tulajdonosa – tudta meg a hvg.hu. Végül azonban állítólag a Brit Média Kft. invesztál az eredetileg közterületi terjesztésre szánt, de a járványhelyzet miatt jelenleg online megjelenő lapba.

A vírushelyzet minden valóban a piacról élő, vagyis nem állami hirdetésekkel telepumpált médiaterméket nehéz helyzetbe hozott, de már közvetlenül ezt megelőzően jelentek meg arra utaló hírek, hogy a Pesti Hírlapnál gondok adódtak, illetve megszorításokra készülnek. Erre utalt például az, hogy a lapindítást végigvivő főszerkesztő, Kerényi György váratlanul otthagyta az év elején, az eredeti tervekhez képest késéssel elindult hírlapot, és a Media1 szerint a külsős szerzőknek küldött búcsú e-mailjében azt írta: reméli, mihamarabb hozzájuthatnak a honoráriumukhoz.

Úgy tudjuk, hogy Milkovics Pál, a Pesti Hírlap tulajdonosa a háttérben új tulajdonostársat, illetve befektetőt keresett, így tárgyalt Ungár Péter, LMP-s országgyűlési képviselővel is, értesülésünket az ellenzéki politikus megerősítette. Márciusban kereste meg Milkovics először telefonon, majd személyesen is leültek egyeztetni. „Anyagilag nehéz helyzetbe került a lap, ezért szerette volna, hogy befektetőként szálljak be, és úgy tűnt, hogy minden megoldásra nyitott” – válaszolta Ungár arra a kérdésre, hogy vajon Milkovics maga mellé, vagy maga helyett keresett tulajdonost, vagyis akár az is opcionális volt, hogy értékesíti a médiaterméket.

Az Azonnali.hu online lapot tulajdonló Ungár Péter szerint az nem derült ki számára a megbeszélésből, hogy a pénzügyi nehézségek összefüggnek-e azzal, hogy pont akkortájt távozott hirtelen a főszerkesztő, erről maga is csak a médiából értesült. Végül a márciusi egyeztetésből nem lett üzlet, mert a közterületi terjesztésre szánt, de döcögve startoló Pesti Hírlapba Ungár nem akart befektetni. „Mióta leültünk, a koronavírus miatt még sokkal nehezebb lett a médiapiaci helyzet, de már akkor is azt gondoltam, hogy nem szeretnék beszállni, mert egy ekkora szerkesztőséget jelentős költség fenntartani, pláne egy olyan lapnál, amit jelenleg nem is lehet terjeszteni, így nincs bevétel” – magyarázta döntését.

Ungárral "beszélgettek", de megvan az új befektető

Megkérdeztük Milkovics Pált, aki szerint "ez nem volt tárgyalás, csak beszélgettek" Ungárral a lehetőségekről, de utána semmilyen konkrét lépés nem történt. „Viszont nagyjából három héttel ezelőtt sikerült megállapodni a potenciális befektetővel, már a papírokat is aláírtuk” – árulta el.

Névtelen forrásból úgy tudjuk, hogy a Brit Média Kft. szállhat be befektetőként, Milkovics erre azt mondta, hogy „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja”, de már a napokban hivatalosan is bejelentik, ki vásárolja be magát a hírlapba.

A Pesti Hírlapot a Global Post Hun Kft. adja ki, a lap sorsa kezdettől kanyarokkal teli, először a közterületi terjesztésért küzdöttek, majd az első, idei évre átcsúszott debütálás után rögtön le is kellett állítani a rikkancsos terjesztést, végül a kialakult koronavírus-járvány miatt mostanra átálltak az online működésre egy kisebb szerkesztőséggel – ezekről a fordulatokról minden cikkünket megtalálja itt.