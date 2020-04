Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","shortLead":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","id":"20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64f6a16-58c5-43ff-8323-5532484dfbe7","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","timestamp":"2020. április. 23. 09:58","title":"Lajos herceg is karanténban ünnepeli a születésnapját, de az új fotókon fülig ér a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A félig lebénult férfi a zárójelentése szerint kielégítő általános állapotban volt. Élettársa szerint hazaküldték meghalni.","shortLead":"A félig lebénult férfi a zárójelentése szerint kielégítő általános állapotban volt. Élettársa szerint hazaküldték...","id":"20200423_koronavirus_oroshaza_korhaz_egeszsegugy_beteg_otthoni_apolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83bd04d-b640-424d-acba-dc482d11c604","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_koronavirus_oroshaza_korhaz_egeszsegugy_beteg_otthoni_apolas","timestamp":"2020. április. 23. 17:35","title":"Hazaküldték a súlyos beteget az orosházi kórházból, fél nap múlva meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727051ff-996a-4a97-b39b-df568921e2fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy 1,9-2-9 milliárd fényévnyire történt kettős feketelyuk-összeolvadás moraját azonosította a LIGO-Virgo detektorhálózat.","shortLead":"A Földtől mintegy 1,9-2-9 milliárd fényévnyire történt kettős feketelyuk-összeolvadás moraját azonosította a LIGO-Virgo...","id":"20200423_fekete_lyukak_osszeolvadasa_gravitacios_hullam_GW190412_ligo_virgo_detektorhalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=727051ff-996a-4a97-b39b-df568921e2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de56a2f2-a5ee-489f-98d6-64ef653dacc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_fekete_lyukak_osszeolvadasa_gravitacios_hullam_GW190412_ligo_virgo_detektorhalozat","timestamp":"2020. április. 23. 13:03","title":"A messzi űrből érkező, ismeretlen új hangokat fogtak be olaszországi csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott dolgozó 27 kórházi munkatársat letesztelték.","shortLead":"Az ott dolgozó 27 kórházi munkatársat letesztelték.","id":"20200421_szent_borbala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4730b93f-3577-4934-9f7d-2e62449278e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_szent_borbala","timestamp":"2020. április. 21. 20:31","title":"Koronavírus: osztályokat zártak le a tatabányai kórházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253a6b0-9604-49fe-b25b-27a3772383f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt kialakult gazdasági helyzet sok vállalkozás számára szükségessé teszi, hogy újragondolják a dolgozók foglalkoztatási jogviszonyát – erre mutatott be példákat az Adózóna.","shortLead":"A járvány miatt kialakult gazdasági helyzet sok vállalkozás számára szükségessé teszi, hogy újragondolják a dolgozók...","id":"20200423_Adozona_adokedvezmeny_biztositas_koronavirus_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4253a6b0-9604-49fe-b25b-27a3772383f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30abdde4-b3ce-460c-957a-596cb5ef896e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Adozona_adokedvezmeny_biztositas_koronavirus_munka","timestamp":"2020. április. 23. 16:28","title":"Az adókedvezményt vagy a biztosítást is bukhatja, akinek átgondolatlanul írják át a munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk úgy tudja, hamarosan ismét munkába áll a sorozat stábja – igaz, nagyfokú biztonsági előírások mellett.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, hamarosan ismét munkába áll a sorozat stábja – igaz, nagyfokú biztonsági előírások mellett.","id":"20200422_Koronavirustesztekkel_indulhat_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902707-ff69-4cc2-8d1c-aad4b648bfc7","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Koronavirustesztekkel_indulhat_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. április. 22. 09:09","title":"Koronavírustesztekkel indulhat újra a Barátok közt forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A német hatóságok engedélyt adtak az első olyan klinikai teszt megkezdésére, amely során embereken próbálják ki a koronavírus elleni vakcinát. Közben az ország elindult az utóbbi hetekben bevezetett korlátozások óvatos enyhítésének az útján.","shortLead":"A német hatóságok engedélyt adtak az első olyan klinikai teszt megkezdésére, amely során embereken próbálják ki...","id":"20200422_Klinikai_teszt_segitseg_es_ovatos_enyhites_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef528-d5f2-4bfe-bf30-e21215dcbe28","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Klinikai_teszt_segitseg_es_ovatos_enyhites_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 22. 16:15","title":"Klinikai teszt, segítség és óvatos enyhítés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már most jól látszik, hogy a koronavírus-járvány a 2008-as gazdasági válságnál is súlyosabb visszaesést jelent majd az ország gazdasági teljesítményében. Várhatóan rengeteg pénzt fog költeni a kormány a gazdaság felélesztésére, azonban a gazdaság klímabaráttá alakítása szempontjából nem mindegy, hogyan teszi. ","shortLead":"Már most jól látszik, hogy a koronavírus-járvány a 2008-as gazdasági válságnál is súlyosabb visszaesést jelent majd...","id":"20200422_Hogyan_tegyuk_klimabaratta_a_COVIDvalsag_utani_hazai_gazdasagosztonzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657c6eaf-93cc-4921-a156-205856ab4af6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Hogyan_tegyuk_klimabaratta_a_COVIDvalsag_utani_hazai_gazdasagosztonzest","timestamp":"2020. április. 22. 10:23","title":"Hogyan tegyük klímabaráttá a COVID-válság utáni hazai gazdaságösztönzést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]