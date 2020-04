Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01ebcf9-f19b-4b90-a585-81842db25550","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán kormányülés volt, csütörtökön Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter és a kormányszóvivő. Május 3-ig minden készen áll majd a tömeges járványveszélyre. Addig maradnak a korlátozó intézkedések, utána azonban a kormány újraindítaná a gazdaságot. De az érettségit akár 1-2 héttel is tolhatják.","shortLead":"Szerdán kormányülés volt, csütörtökön Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter és a kormányszóvivő. Május 3-ig minden...","id":"20200423_Majus_3ig_maradnak_a_korlatozo_intezkedesek_utana_jon_a_felulvizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01ebcf9-f19b-4b90-a585-81842db25550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81ed50e-d5c7-41ed-9ee0-266841e6bf96","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Majus_3ig_maradnak_a_korlatozo_intezkedesek_utana_jon_a_felulvizsgalat","timestamp":"2020. április. 23. 10:59","title":"Május 3-ig maradnak a korlátozó intézkedések, utána jöhet az enyhítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte a gazdasági vezetők közel kétharmada elhúzódó válságra számít, ötödük pedig dupla válságra. A vezető üzletemberek tizede szerint a járvány a cége puszta létét fenyegeti.","shortLead":"Világszerte a gazdasági vezetők közel kétharmada elhúzódó válságra számít, ötödük pedig dupla válságra. A vezető...","id":"20200422_Megkerdeztek_par_ezer_cegvezetot_milyen_valsagra_szamitanak_az_eredmeny_nem_szivderito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec56b7-b05a-4b0a-8b93-e650b6c4c975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Megkerdeztek_par_ezer_cegvezetot_milyen_valsagra_szamitanak_az_eredmeny_nem_szivderito","timestamp":"2020. április. 22. 14:59","title":"Megkérdeztek pár ezer cégvezetőt, milyen válságra számítanak, az eredmény cseppet sem szívderítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aeb0bb-6ee4-46a1-a868-44ba384e4b85","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy furcsa valósághoz kell most alkalmazkodnunk.","shortLead":"Egy furcsa valósághoz kell most alkalmazkodnunk.","id":"20200422_Vajon_megvan_onben_is_ez_az_evolucios_kulcskeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84aeb0bb-6ee4-46a1-a868-44ba384e4b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9dfc5d-f34b-40c5-a36c-64dd3be40831","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200422_Vajon_megvan_onben_is_ez_az_evolucios_kulcskeszseg","timestamp":"2020. április. 22. 10:43","title":"Vajon megvan önben is ez az evolúciós kulcskészség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld napján ünnepelhetnénk, de valójában mindez meg sem kottyan a klímaváltozásnak. Mostanra pedig az is világos, hogy a környezetünk tendenciózus pusztítása hozzájárult a koronavírus-járványhoz. Ha eddig kongatták, most már verik a kutatók a vészharangot: az epidémia lehet az egyik utolsó nagy lehetőségünk. ","shortLead":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld...","id":"20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44284e3-eb5d-4ec0-8fde-c8402f4605cf","keywords":null,"link":"/elet/20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","timestamp":"2020. április. 22. 20:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A járvány hatása az éghajlatra nulla, elhanyagolható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fc99a9-edcb-4cea-91aa-2a071170a1ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Másodikként Nagy Elek, a BÁV és a Főtaxi többségi tulajdonosa írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200423_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nagy_Elek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5fc99a9-edcb-4cea-91aa-2a071170a1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f94bc4-35c5-4b15-a437-14fab5730a10","keywords":null,"link":"/360/20200423_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Nagy_Elek","timestamp":"2020. április. 23. 16:45","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Nagy Elek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db9621-4cba-4968-88c6-80e31e7dcf2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden autóvásárló megbízható kocsit szeretne, de honnan tudható, hogy melyik az?","shortLead":"Minden autóvásárló megbízható kocsit szeretne, de honnan tudható, hogy melyik az?","id":"20200423_Ezekkel_az_uj_autokkal_volt_a_legkevesebb_gond_az_elso_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db9621-4cba-4968-88c6-80e31e7dcf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae2bb2e-438b-4861-b8c1-ef090f5ab94f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Ezekkel_az_uj_autokkal_volt_a_legkevesebb_gond_az_elso_evben","timestamp":"2020. április. 23. 11:14","title":"Ezekkel az új autókkal volt a legkevesebb gond az első évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Riasztóan emelkedő tendenciák vannak Afrika és Dél-Amerika egyes részeiben.\r

","shortLead":"Riasztóan emelkedő tendenciák vannak Afrika és Dél-Amerika egyes részeiben.\r

","id":"20200423_300szorosara_nott_a_fertozesek_szama_Szomaliaban_az_elmult_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a34f53-42ff-4fa9-b918-29ac14bb6500","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_300szorosara_nott_a_fertozesek_szama_Szomaliaban_az_elmult_heten","timestamp":"2020. április. 23. 05:09","title":"300-szorosára nőtt a fertőzések száma Szomáliában az elmúlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három átkelőt nyitottak meg.","shortLead":"Három átkelőt nyitottak meg.","id":"20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f4f26-96d5-4309-a7fa-d51773d4a853","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","timestamp":"2020. április. 23. 06:57","title":"Csütörtöktől újra lehetséges az ingázás a magyar–szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]