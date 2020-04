Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót, a Transzmaszholding közleménye már nem említi azt. Pedig Magyarország még hitelt is ad az üzlethez.","shortLead":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót...","id":"20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d92a13-1641-4741-9860-4f3ea7404252","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","timestamp":"2020. április. 22. 21:46","title":"Biztossá vált az orosz-egyiptomi vasúti üzlet, de úgy tűnik, kimarad belőle a Dunakeszi Járműjavító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több amerikai orvos is arról számolt be, hogy a koronavírusos betegeiknél súlyos véralvadási problémák léptek fel. Kiderült, hasonló dologra figyeltek fel olasz és kínai kollégáik is.","shortLead":"Több amerikai orvos is arról számolt be, hogy a koronavírusos betegeiknél súlyos véralvadási problémák léptek fel...","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_megbetegedes_veralvadas_verrog_trombozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae008cd-b8c2-4b24-915b-377a148c0e22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_megbetegedes_veralvadas_verrog_trombozis","timestamp":"2020. április. 22. 20:16","title":"Van még egy súlyos szövődménye a koronavírus-fertőzésnek, ami a halálozásért is felelős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti korlátozásokat. ","shortLead":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti...","id":"20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ec260-889c-413b-b268-8fdb7b07d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","timestamp":"2020. április. 22. 18:05","title":"Levélben kérte a boltok együttműködését a kötelező maszkviseléshez Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köznevelési államtitkár hétfőn még azt mondta, hogy a mozgathatják az érettségi időpontját.","shortLead":"A köznevelési államtitkár hétfőn még azt mondta, hogy a mozgathatják az érettségi időpontját.","id":"20200422_A_kormany_nem_dontott_az_erettsegi_elhalasztasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca28671-cf62-4f0a-9a7f-b07d859a1f92","keywords":null,"link":"/elet/20200422_A_kormany_nem_dontott_az_erettsegi_elhalasztasarol","timestamp":"2020. április. 22. 21:57","title":"A kormány nem döntött az érettségi elhalasztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis például blues dalokat ad majd elő, akusztikusan.","shortLead":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis...","id":"20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fbb61b-307f-4713-b559-30c3c45c564d","keywords":null,"link":"/elet/20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","timestamp":"2020. április. 22. 22:10","title":"Ganxta Zolee is karantén-koncertet ad Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b35aab-a292-4e25-89a7-e29ec08480ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tervek szerint az összes első osztályú focicsapatot Antalyába költöztetnék két hónapra.","shortLead":"A tervek szerint az összes első osztályú focicsapatot Antalyába költöztetnék két hónapra.","id":"20200423_koronavirus_roman_bajnoksag_torokorszag_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b35aab-a292-4e25-89a7-e29ec08480ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2997d8ca-d346-4276-b1aa-61f1ecf52ce9","keywords":null,"link":"/sport/20200423_koronavirus_roman_bajnoksag_torokorszag_foci","timestamp":"2020. április. 23. 13:19","title":"Törökországban fejeznék be a román focibajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4e69c4-8723-4bf5-9756-ebf8e82d0581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Missouri dollármilliárdokat követel az ázsiai országtól.\r

","shortLead":"Missouri dollármilliárdokat követel az ázsiai országtól.\r

","id":"20200422_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_missouri_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4e69c4-8723-4bf5-9756-ebf8e82d0581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11bac2e-9bc1-4baa-9c6f-79ba5ff0fb56","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_missouri_kina","timestamp":"2020. április. 22. 11:43","title":"Beperelte Kínát az egyik amerikai állam a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik a hátrányos helyzetben, leszakadt régiókban élő embereket segítik a koronavírus elleni küzdelemben. ","shortLead":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik...","id":"20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4ef77-aae4-4b3f-9fa3-5928c0fc7b4c","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","timestamp":"2020. április. 24. 10:42","title":"Tekintélyes összeggel segít Beyoncé ott, ahol most a legnagyobb szükség van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]