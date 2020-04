Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A jövő héten dönthetnek a német légitársaság jövőjéről Berlinben – értesült a Reuters, mely szerint a Lufthansa a csőd szélén áll. Az Alitaliát is az állam mentheti meg.","shortLead":"A jövő héten dönthetnek a német légitársaság jövőjéről Berlinben – értesült a Reuters, mely szerint a Lufthansa a csőd...","id":"20200424_A_Lufthansa_10_milliard_euros_allami_tamogatast_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63701a7-95d7-4319-88b8-775bcec67c04","keywords":null,"link":"/kkv/20200424_A_Lufthansa_10_milliard_euros_allami_tamogatast_kaphat","timestamp":"2020. április. 24. 15:09","title":"Tízmilliárd eurós állami támogatást kaphat a Lufthansa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","shortLead":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","id":"202017_hany_ter_akalvin_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a96858-1c0c-4f1e-a407-31f282bde6fd","keywords":null,"link":"/360/202017_hany_ter_akalvin_ter","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma hatvannal nőtt az elmúlt 24 órában.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma hatvannal nőtt az elmúlt 24 órában.","id":"20200425_Ujabb_12_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon_meghalt_egy_41_eves_ferfi_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f69122-0d16-4b95-aa69-e68017a9eb7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Ujabb_12_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon_meghalt_egy_41_eves_ferfi_is","timestamp":"2020. április. 25. 08:12","title":"Újabb 12 áldozata van a járványnak Magyarországon, meghalt egy 41 éves férfi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a647f7fc-f2aa-498d-a2e8-d18c3b84bbe1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas betonkocsonyát Miskolcra! Ezt javasolja a Duma Aktuál, ha már egyes települések a nevezetességükről akarnak monumentális építményeket létrehozni. De mi lesz a Wizz Air gépekkel, ha Cegléden átadják a világ legnagyobb hűtőmágnesét? ","shortLead":"Hatalmas betonkocsonyát Miskolcra! Ezt javasolja a Duma Aktuál, ha már egyes települések a nevezetességükről akarnak...","id":"20200424_Duma_Aktual_Vazakilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a647f7fc-f2aa-498d-a2e8-d18c3b84bbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a955c469-93e3-4399-9554-2e45550bf76c","keywords":null,"link":"/360/20200424_Duma_Aktual_Vazakilato","timestamp":"2020. április. 24. 19:30","title":"Duma Aktuál: Űrhajót rejthet a Herendre tervezett 27 méteres váza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szintén nem lesz látogatható az Óbudai-sziget, a Római-part és a Kossuth Lajos üdülőpart sem.","shortLead":"Szintén nem lesz látogatható az Óbudai-sziget, a Római-part és a Kossuth Lajos üdülőpart sem.","id":"20200424_Ismet_lezarjak_hetvegere_a_Margitszigetet_a_46os_sem_all_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ea5b0-3a1e-45f4-a038-97b9ef7dcf06","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Ismet_lezarjak_hetvegere_a_Margitszigetet_a_46os_sem_all_meg","timestamp":"2020. április. 24. 19:05","title":"Ismét lezárják hétvégére a Margitszigetet, a 4-6-os sem áll meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","shortLead":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","id":"20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1b616-2d96-4179-9e10-c25a6b9f63bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","timestamp":"2020. április. 24. 18:03","title":"Egyszerre akár 50 embert is lélegeztethet ez a magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik munkatárs férjének gyorstesztje lett pozitív, jelenleg a klinikai szintű vizsgálat eredményére várnak.","shortLead":"Az egyik munkatárs férjének gyorstesztje lett pozitív, jelenleg a klinikai szintű vizsgálat eredményére várnak.","id":"20200424_Koronavirus_gyanuja_miatt_bezartak_a_pecsi_onkormanyzat_adougyi_osztalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1f0d16-8fd5-4b46-9bb7-246b502f5d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Koronavirus_gyanuja_miatt_bezartak_a_pecsi_onkormanyzat_adougyi_osztalyat","timestamp":"2020. április. 24. 17:49","title":"Koronavírus gyanúja miatt bezárták a pécsi önkormányzat adóügyi osztályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyilkos legfiatalabb áldozata egy 17 éves lány volt.\r

","shortLead":"A gyilkos legfiatalabb áldozata egy 17 éves lány volt.\r

","id":"20200424_A_baratnoje_miatt_olt_a_22_emberrel_vegzo_kanadai_amokfuto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ee55ef-e5c3-446a-8a24-7d8c4a8bba0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_A_baratnoje_miatt_olt_a_22_emberrel_vegzo_kanadai_amokfuto","timestamp":"2020. április. 24. 20:51","title":"A barátnője miatt ölt a 22 emberrel végző kanadai ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]