[{"available":true,"c_guid":"9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Klebelsberg Központ vezetője szerint, ha mindenki betartja a védekezéshez szükséges előírásokat, akkor nem lesz fertőzésveszély az érettségin. A digitális oktatás jól vizsgázott, igaz, a tanulók öt százaléka kimarad ebből. Van mintegy 700 gyerek, aki nem otthonról tanul, hanem bejár az iskolákba.\r

","shortLead":"A Klebelsberg Központ vezetője szerint, ha mindenki betartja a védekezéshez szükséges előírásokat, akkor nem lesz...","id":"20200425_Hathetszaz_gyerek_most_is_bejar_az_iskolakba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8194a5a5-3737-4a69-9f5d-0a381af23b4b","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Hathetszaz_gyerek_most_is_bejar_az_iskolakba","timestamp":"2020. április. 25. 18:25","title":"Hat-hétszáz gyerek most is bejár az iskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41546a1e-fc4b-46bb-83bc-57760bb67aae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus erősebben hat a piacra, mint az afrikai sertéspestis.","shortLead":"A koronavírus erősebben hat a piacra, mint az afrikai sertéspestis.","id":"20200427_Jelentosen_eshet_a_serteshus_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41546a1e-fc4b-46bb-83bc-57760bb67aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296042a8-f333-42bb-be1c-315d9e9aa33b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_Jelentosen_eshet_a_serteshus_ara","timestamp":"2020. április. 27. 12:59","title":"Jelentősen eshet a sertéshús ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A brit környezetvédelmi miniszter szerint az új koronavírus okozta járvány miatt bezárt vállalatok kényszerszabadságon lévő alkalmazottai segíthetnének a földeken hamarosan elkezdődő gyümölcsszedési munkálatokban.","shortLead":" A brit környezetvédelmi miniszter szerint az új koronavírus okozta járvány miatt bezárt vállalatok kényszerszabadságon...","id":"20200426_A_kenyszerszabadsagon_levok_segithetnenek_a_gyumolcsszedesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba238066-6b37-4a3e-baed-3902014d1e5e","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_A_kenyszerszabadsagon_levok_segithetnenek_a_gyumolcsszedesben","timestamp":"2020. április. 26. 21:15","title":"A kényszerszabadságon lévők segíthetnének a gyümölcsszedésben a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee9efdd-4a10-444f-99b8-15302d48e69f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hét év alatt a triplájára emelkedtek Magyarországon a civil szervezetek bevételei, de az állami támogatások döntő része az Orbán-kormány kedvenc csoportosulásainak és a népesedéspolitikával foglalkozó egyesületeknek megy.","shortLead":"Hét év alatt a triplájára emelkedtek Magyarországon a civil szervezetek bevételei, de az állami támogatások döntő része...","id":"202017_kormany_finanszirozta_civilek_egyre_vastagabbak_agongok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee9efdd-4a10-444f-99b8-15302d48e69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3683187-ae77-4bef-ae43-5b50713cc179","keywords":null,"link":"/360/202017_kormany_finanszirozta_civilek_egyre_vastagabbak_agongok","timestamp":"2020. április. 27. 11:00","title":"A kormány egyre inkább bevásárolja magát kedvenc civil szervezeteibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász, most viszont a recesszió kényszerítheti ezt ki. Az biztos, hogy az értékek úgy értelmezést nyerhetnek, és ez sok mindent megváltoztathat.","shortLead":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász...","id":"20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2648b-b4c9-427a-b80f-6cfb8f213c5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Itt az ideje átgondolni az \"aki nem dolgozik, ne is egyék\" elvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH már a járvány alatti munkaerőpiaci adatokat fog közölni, illetve még a járvány előtti kereseti adatokat. A Monetáris Tanács kamatdöntő ülést tart, de újabb beavatkozásra nem érdemes számítani.","shortLead":"A KSH már a járvány alatti munkaerőpiaci adatokat fog közölni, illetve még a járvány előtti kereseti adatokat...","id":"20200426_Kiderul_valojaban_hany_embert_rugtak_ki_Magyarorszagon_a_jarvanyhelyzet_elejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2161ad-5ad7-46bd-a1fa-5ae3bc3562dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Kiderul_valojaban_hany_embert_rugtak_ki_Magyarorszagon_a_jarvanyhelyzet_elejen","timestamp":"2020. április. 26. 08:48","title":"Kiderül, valójában hány embert rúgtak ki Magyarországon a járványhelyzet elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakképzést lezáró vizsgákon mintegy 70 ezer diák vesz részt.\r

","shortLead":"A szakképzést lezáró vizsgákon mintegy 70 ezer diák vesz részt.\r

","id":"20200425_Kihirdettek_a_szakami_vizsgak_szabalyait_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9481106f-d47f-41ea-ac0b-7a02e896756d","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Kihirdettek_a_szakami_vizsgak_szabalyait_is","timestamp":"2020. április. 25. 16:02","title":"Kihirdették a szakmai vizsgák szabályait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","shortLead":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","id":"202017_hany_ter_akalvin_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a96858-1c0c-4f1e-a407-31f282bde6fd","keywords":null,"link":"/360/202017_hany_ter_akalvin_ter","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]