[{"available":true,"c_guid":"3889ef2a-6b0d-41fe-ae66-64f16fea9dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajátos módon küzd a járvány ellen Edelény polgármestere, Molnár Oszkár. ","shortLead":"Sajátos módon küzd a járvány ellen Edelény polgármestere, Molnár Oszkár. ","id":"20200426_A_koronavirus_ellen_szesztilalommal_harcol_Edeleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3889ef2a-6b0d-41fe-ae66-64f16fea9dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dee625-d815-43af-9d8b-520e935612ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_A_koronavirus_ellen_szesztilalommal_harcol_Edeleny","timestamp":"2020. április. 26. 18:57","title":"Szesztilalommal harcol a koronavírus ellen Edelény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb7dbaa-ff00-4b2f-991e-d9209235d9b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztály legsportosabb gyári AMG változatának teljesítményét jóval 500 lóerő fölé növelték.","shortLead":"Az A-osztály legsportosabb gyári AMG változatának teljesítményét jóval 500 lóerő fölé növelték.","id":"20200428_324_kmh_vegsebesseg_a_kecskemeti_kis_mercedest_alaposan_felhergeltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb7dbaa-ff00-4b2f-991e-d9209235d9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d1ec95-d993-4dbe-8f50-529d9be31be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_324_kmh_vegsebesseg_a_kecskemeti_kis_mercedest_alaposan_felhergeltek","timestamp":"2020. április. 28. 09:21","title":"Felhergelték a kecskeméti kis Mercedest, 324 km/h a végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e654ed-fba8-45ba-8aac-040083f58b20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig számtalan külföldi példa van, hogy a biztosítók a kijárási korlátozások idején díjkedvezményt nyújtanak az autójukat nem használó ügyfelek számára.","shortLead":"Pedig számtalan külföldi példa van, hogy a biztosítók a kijárási korlátozások idején díjkedvezményt nyújtanak...","id":"20200427_Hiaba_all_az_auto_a_biztositas_nem_csokken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82e654ed-fba8-45ba-8aac-040083f58b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e05a5-73fd-4661-9f0c-e5d290a33e18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_Hiaba_all_az_auto_a_biztositas_nem_csokken","timestamp":"2020. április. 27. 15:50","title":"Hiába áll az autója, a biztosítási díj nem fog csökkenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg előző napi 369-cel - közölte vasárnap este a francia egészségügyi minisztérium, miközben a kormányzat megkezdte az egyeztetéseket a kijárási korlátozásokat május 11-én felváltó óvintézkedésekről.","shortLead":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg...","id":"20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f61308-cb71-4a4a-95f3-0dcee270fd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 26. 20:59","title":"Javul a helyzet Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma Olaszországban, és így elérte a 26 644-t. Az aktív fertőzöttek száma több napi csökkenés után ismét emelkedett.\r

","shortLead":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma...","id":"20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21e832e-fdc1-4195-b1ce-bd133985b23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","timestamp":"2020. április. 26. 20:40","title":"Csökkent a halottak száma Olaszországban, emelkedett a fertőzötteké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4ee417-773b-4f0d-93e4-3d7aa9afdda3","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Nem volt még olyan szintű átalakítás a rendszerváltás utáni Magyarországon, ami ennyire megnehezítette volna egy következő kormány dolgát – mondta Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója a hvg360-nak adott interjúban. Bár a NER kialakítása visszatekintve logikusnak tűnik, Krekó szerint Orbánnak sem volt kész forgatókönyve. Az viszont biztos, aki 20 évre tervez, annak el kell foglalnia az ügyészséget, gyengíteni a bíróságot, a médiát és domesztikálni az ellenzéket. Azt mondja, a válságkezelést a Fidesz népszerűsége is megérzi majd, a kórházi ágyak kiürítése kockázatos lépés. Cikksorozatunk következő része.","shortLead":"Nem volt még olyan szintű átalakítás a rendszerváltás utáni Magyarországon, ami ennyire megnehezítette volna...","id":"20200427_Kreko_Peter_orban_ner_10_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4ee417-773b-4f0d-93e4-3d7aa9afdda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d1bcb7-e9fc-41c4-978f-9ea6575baea8","keywords":null,"link":"/360/20200427_Kreko_Peter_orban_ner_10_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 06:30","title":"Krekó Péter: \"Felismerték, 2022-re a kormányt komolyan fenyegeti a hatalom elvesztése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739b119e-db3f-4b4e-8b57-f3379785ec37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök, a Jobbikkal kemény csörte volt, Mesterházy Attila szocialista politikus viszont meglepte a felszólalásával. ","shortLead":"Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök, a Jobbikkal kemény csörte volt, Mesterházy Attila...","id":"20200427_Orban_parlament_azonnali_kerdes_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739b119e-db3f-4b4e-8b57-f3379785ec37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8279380-7a8c-46ab-bfcb-9daa599bc385","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Orban_parlament_azonnali_kerdes_elo","timestamp":"2020. április. 27. 13:52","title":"Orbán: Aki elveszti a munkáját, három hónapon belül ajánlatot kap a piacról vagy az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Charter of Trust kezdeményezés mögött álló vállalatok nyolc ajánlást dolgoztak ki a kiberbiztonság megerősítésére annak érdekében, hogy a munkavállalók éppolyan biztonsági feltételek mellett dolgozhassanak otthonukból, mint az irodában. Az ajánlások a hangvezérlésű eszközök kikapcsolásától kezdve a webkamerák letakarásán át a készülékek magán- és üzleti célú vegyes felhasználásának elkerülésére is kiterjednek.","shortLead":"A Charter of Trust kezdeményezés mögött álló vállalatok nyolc ajánlást dolgoztak ki a kiberbiztonság megerősítésére...","id":"20200428_tavoli_munkavegzes_tavmunka_kiberbiztonsag_charter_of_trust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef9639-6ccd-4309-8334-03a4b49c11a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_tavoli_munkavegzes_tavmunka_kiberbiztonsag_charter_of_trust","timestamp":"2020. április. 28. 08:03","title":"17 neves vállalat javasolja: ezeket tartsa be, ha nem akarja, hogy gond legyen az otthoni munkavégzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]