[{"available":true,"c_guid":"1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","shortLead":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","id":"20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9526800f-109d-4f06-a1da-c286ea276136","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","timestamp":"2020. április. 29. 10:37","title":"Meghalt Irrfan Khan, a Pi élete és a Jurassic World színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától jönnek az új szabályok, amit a következő napokban jelentenek majd be. Müller Cecília szerint bőven egy százalék alatti lesz az átfertőzöttség aránya. ","shortLead":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától...","id":"20200429_Maruzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8531031-af81-44f3-99a0-9d5d16c88a71","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Maruzsa","timestamp":"2020. április. 29. 11:13","title":"Maruzsa: Jövő héten kezdődik az érettségi, a diákok 97 százaléka érettségizni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők nem látnak esélyt arra, hogy június végén megtartsák az eseményt. ","shortLead":"A szervezők nem látnak esélyt arra, hogy június végén megtartsák az eseményt. ","id":"20200429_Elmarad_a_POSZT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a81efd-1a53-4626-a61c-f733bf676aed","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Elmarad_a_POSZT","timestamp":"2020. április. 29. 16:12","title":"Elmarad a POSZT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt őszig semmilyen sportrendezvényt nem engedélyeznek, jelentette be Edouard Philippe miniszterelnök.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt őszig semmilyen sportrendezvényt nem engedélyeznek, jelentette be Edouard Philippe...","id":"20200428_koronavirus_foci_francia_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5726ff1-0459-41a7-ae24-bb070ae2c09f","keywords":null,"link":"/sport/20200428_koronavirus_foci_francia_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 28. 18:01","title":"Lefújták a francia bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2630d16e-3028-454e-8f5a-8789e7f45e1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"158 ezer fényévnyire nézett el a Hubble űrtávcső, hogy lefotózzon két csillagködöt. ","shortLead":"158 ezer fényévnyire nézett el a Hubble űrtávcső, hogy lefotózzon két csillagködöt. ","id":"20200428_nasa_hubble_urteleszkop_hubble_30_nagy_magellan_felho_csillagkod_nebula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2630d16e-3028-454e-8f5a-8789e7f45e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11195303-513e-4c1f-aa83-df09f5104c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_nasa_hubble_urteleszkop_hubble_30_nagy_magellan_felho_csillagkod_nebula","timestamp":"2020. április. 28. 12:23","title":"Fotó: Még 30 év után is ilyen gyönyörű képet készít a Hubble űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7305831-233a-4ed9-9fe2-3f979245c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat óta megtízszereződött a betegek száma.","shortLead":"Szombat óta megtízszereződött a betegek száma.","id":"20200429_szeged_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7305831-233a-4ed9-9fe2-3f979245c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd98feff-db14-495f-9e44-d444d600fbad","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_szeged_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:39","title":"Már 30 felett a fertőzöttek száma a szegedi vakok otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba – ez derül ki egy friss, kutatásból. Az eredmények alapján várható, hogy tovább nő majd az iskolai szakadék a gyerekek társadalmi helyzete alapján.\r

\r

","shortLead":"A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni...","id":"20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapcsolodnak_a_digitalis_tanredhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d406c9-16fc-46d8-a684-7752d37c1488","keywords":null,"link":"/elet/20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapcsolodnak_a_digitalis_tanredhez","timestamp":"2020. április. 28. 09:27","title":"A hátrányos helyzetű gyerekek papír alapon kapcsolódnak a „digitális tanredhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták jelöltje 50-40 arányos előnyre tett szert egy új, országos felmérés szerint.","shortLead":"A demokraták jelöltje 50-40 arányos előnyre tett szert egy új, országos felmérés szerint.","id":"20200428_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_usa_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce82655a-f96e-41fa-b304-8699298c0f49","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_usa_2020","timestamp":"2020. április. 28. 19:24","title":"Biden orrhosszal előzi Trumpot az elnökválasztásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]