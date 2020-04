Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent ez pontosan? ","shortLead":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent...","id":"20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290838c-d65a-4435-a3db-59b12b5b34b9","keywords":null,"link":"/elet/20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","timestamp":"2020. április. 28. 12:11","title":"Letölthető babacsomaggal segíti a MOME a karantén idején szülő anyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a0bc0-ca77-47d6-912e-ca8aff661d11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tocilizumab nevű készítményt artritiszes betegek kezelésére használják, de a tesztek alapján a súlyos állapotban lévő COVID-19-pácienseken is segít. A kúrát alkalmazó francia orvosok már tájékoztatták a WHO-t a felfedezésről és a bizonyítékaikról.","shortLead":"A tocilizumab nevű készítményt artritiszes betegek kezelésére használják, de a tesztek alapján a súlyos állapotban lévő...","id":"20200428_koronavirus_fertozott_tocilizumab_artritisz_klinikai_kiserlet_covid_19_citokinvihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970a0bc0-ca77-47d6-912e-ca8aff661d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dd0896-3358-49d2-a2f2-ba468b061163","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_fertozott_tocilizumab_artritisz_klinikai_kiserlet_covid_19_citokinvihar","timestamp":"2020. április. 28. 17:03","title":"Működik egy ízületi betegségekre való gyógyszer a súlyos koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","id":"20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c5b8fa-b3a3-45a7-9f21-eb601ee8a08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 08:05","title":"Tombol a járvány, de Trump elrendelte, hogy nyissanak ki a húsüzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthoni felügyelet alatt várhatja a tárgyalást a fiú, aki tavaly decemberben megkéselte az osztályfőnökét.","shortLead":"Otthoni felügyelet alatt várhatja a tárgyalást a fiú, aki tavaly decemberben megkéselte az osztályfőnökét.","id":"20200428_keseles_gyor_vademeles_kozepiskolas_diak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b65b8e7-4850-4e56-a1b2-0e58adfc9d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_keseles_gyor_vademeles_kozepiskolas_diak","timestamp":"2020. április. 28. 09:10","title":"Vádat emeltek a tanárát megkéselő 17 éves diák ellen, és hazaengedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkahelyi gyerekfelügyeletet tesz lehetővé a kormány, valamint óvodai és bölcsődei ügyeletre kötelezi az önkormányzatokat.","shortLead":"Munkahelyi gyerekfelügyeletet tesz lehetővé a kormány, valamint óvodai és bölcsődei ügyeletre kötelezi...","id":"20200428_Kotelezo_ovodai_es_bolcsodei_ugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac1d90-93d0-4dae-8ee6-dd359db767a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Kotelezo_ovodai_es_bolcsodei_ugyelet","timestamp":"2020. április. 28. 07:58","title":"Kötelező lesz csütörtöktől az óvodai és bölcsődei ügyelet biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre nagyobb a feszültség az egészségügyi dolgozók körében, két nő kiugrott a kórháza ablakán.\r

","shortLead":"Egyre nagyobb a feszültség az egészségügyi dolgozók körében, két nő kiugrott a kórháza ablakán.\r

","id":"20200427_Mar_tobb_fertozott_van_Oroszorszagban_mint_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acf76b9-8e6a-4fa8-86f5-b551fa73f979","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_Mar_tobb_fertozott_van_Oroszorszagban_mint_Kinaban","timestamp":"2020. április. 27. 20:45","title":"Már több fertőzött van Oroszországban, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e654ed-fba8-45ba-8aac-040083f58b20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig számtalan külföldi példa van, hogy a biztosítók a kijárási korlátozások idején díjkedvezményt nyújtanak az autójukat nem használó ügyfelek számára.","shortLead":"Pedig számtalan külföldi példa van, hogy a biztosítók a kijárási korlátozások idején díjkedvezményt nyújtanak...","id":"20200427_Hiaba_all_az_auto_a_biztositas_nem_csokken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e654ed-fba8-45ba-8aac-040083f58b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e05a5-73fd-4661-9f0c-e5d290a33e18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_Hiaba_all_az_auto_a_biztositas_nem_csokken","timestamp":"2020. április. 27. 15:50","title":"Hiába áll az autója, a biztosítási díj nem fog csökkenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat által fenntartott idősotthonban tíz ellátott és öt dolgozó koronavírusos, a város állami intézményében is vannak fertőzöttek.","shortLead":"Az önkormányzat által fenntartott idősotthonban tíz ellátott és öt dolgozó koronavírusos, a város állami intézményében...","id":"20200428_zalaegerszeg_idosotthonban_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82e684d-0746-4ba0-82c3-3ee686c087b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_zalaegerszeg_idosotthonban_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 08:47","title":"Két zalaegerszegi idősotthonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]