[{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy értesült, hogy pünkösd után a szálláshelyek is fogadhatnának már vendégeket.\r

","shortLead":"A lap úgy értesült, hogy pünkösd után a szálláshelyek is fogadhatnának már vendégeket.\r

","id":"20200429_Magyar_Nemzet_Elso_korben_a_kisebb_boltok_majus_kozepere_a_vendeglato_helyek_is_ujranyithatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467c4189-7f53-40ea-ad5e-76a79c7fc75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Magyar_Nemzet_Elso_korben_a_kisebb_boltok_majus_kozepere_a_vendeglato_helyek_is_ujranyithatnak","timestamp":"2020. április. 29. 07:19","title":"Magyar Nemzet: Első körben a kisebb boltok, május közepére a vendéglátóhelyek is újranyithatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871d8359-600c-42bf-a513-252294e61c4b","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"A legutóbbi sajtóhírek szerint a COVID-19 vérrögösödést idézhet elő még azokban a betegekben is, akiknél a betegség enyhe lefolyású. Az Egyesült Államokban így több kórházban kezdték véralvadásgátló gyógyszerekkel is kezelni a betegeket. A kérdésről, a járványról és kezeléséről dr. Vajda Zoltán laboratóriumi szakorvossal beszéltünk.","shortLead":"A legutóbbi sajtóhírek szerint a COVID-19 vérrögösödést idézhet elő még azokban a betegekben is, akiknél a betegség...","id":"20200428_A_COVID_karriertemava_valt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871d8359-600c-42bf-a513-252294e61c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e31b20-431d-4643-961f-bf5cfd1b1352","keywords":null,"link":"/360/20200428_A_COVID_karriertemava_valt","timestamp":"2020. április. 28. 19:00","title":"„Kockázatos, hogy a COVID karriertémává vált”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala elutasította azt a két kérelmet, amelyet a Dabus nevű mesterséges intelligencia nevében nyújtottak be. ","shortLead":"Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala elutasította azt a két kérelmet, amelyet a Dabus nevű mesterséges intelligencia...","id":"20200429_mesterseges_intelligencia_feltalalo_dabus_talalmany_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0620d4-d02b-4c05-966f-0884481565ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_mesterseges_intelligencia_feltalalo_dabus_talalmany_szabadalom","timestamp":"2020. április. 29. 20:13","title":"Megszületett az első határozat: a mesterséges intelligenciát nem illeti meg az ember joga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","shortLead":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","id":"20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ae071-911f-4e0c-830f-4118845414dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 28. 14:05","title":"Lelassult a járvány Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132cee4e-2af1-4ffe-b6b4-015547f1f1b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, egyetlen áramköri lapkára tett PC érkezett: az ODROID-C4 nemcsak olcsóbb a Raspberry Pi 4-nél, de – gyártója szerint – teljesítmény szempontjából is felülmúlja azt.","shortLead":"Újabb, egyetlen áramköri lapkára tett PC érkezett: az ODROID-C4 nemcsak olcsóbb a Raspberry Pi 4-nél, de – gyártója...","id":"20200429_odroid_c4_szamitogep_lapkan_mini_pc_raspberry_pi4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132cee4e-2af1-4ffe-b6b4-015547f1f1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e182475-fb8a-435b-983f-a92e8201765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_odroid_c4_szamitogep_lapkan_mini_pc_raspberry_pi4","timestamp":"2020. április. 29. 11:03","title":"Az olcsónál is olcsóbb: 16 ezer forintos mini PC-riválist kapott a Raspberry Pi 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","shortLead":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e4c42-0e84-40fe-8c8f-770f449fac01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","timestamp":"2020. április. 30. 10:04","title":"Nagyjából 200 cég igényelt eddig bérkiegészítést az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aa00d3-a0c3-4696-b9bd-c4fa083360b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 77 ezren fertőződtek meg a vírussal és több mint 10 ezren haltak bele a járványba.","shortLead":"Egy nap alatt 77 ezren fertőződtek meg a vírussal és több mint 10 ezren haltak bele a járványba.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64aa00d3-a0c3-4696-b9bd-c4fa083360b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be259c7-399a-4a10-89fc-9d7ebf4279b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 30. 10:44","title":"Már csaknem 3,2 millióan fertőződtek meg a koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ellenőrök több higiéniai szabálytalanságot tapasztaltak az intézményben.\r

","shortLead":"Az ellenőrök több higiéniai szabálytalanságot tapasztaltak az intézményben.\r

","id":"20200429_koronavirus_jarvany_fertozes_pesti_uti_idosek_otthona_kormanyhivatal_ellenorzes_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c5a6ae-1e62-458f-ba9a-2641d1a5c396","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_jarvany_fertozes_pesti_uti_idosek_otthona_kormanyhivatal_ellenorzes_birsag","timestamp":"2020. április. 29. 16:34","title":"Megbírságolta a Pesti úti idősotthont a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]