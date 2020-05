Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen műanyag hulladékot, így polietilént, polipropilént és polisztirolt is lebontanak.","shortLead":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen...","id":"20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609f98ef-7021-4685-9d11-60541aa43362","keywords":null,"link":"/zhvg/20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. május. 01. 09:35","title":"Műanyagokat lebontó mikrobákat fejleszt egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett járta ki az országos tisztifőorvosnál.\r

","shortLead":"Szél Bernadett járta ki az országos tisztifőorvosnál.\r

","id":"20200501_koronavirus_jarvany_gyerekotthonok_gyerekek_szel_bernadett_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb82f89-5ebc-4ec4-8089-5151904c9177","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_jarvany_gyerekotthonok_gyerekek_szel_bernadett_muller_cecilia","timestamp":"2020. május. 01. 16:40","title":"Több mint 40 nap után mehetnek ki újra a gyerekotthonok lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elmondta, milyen esetben oldják fel a korlátozásokat Budapesten.","shortLead":"A miniszterelnök elmondta, milyen esetben oldják fel a korlátozásokat Budapesten.","id":"20200501_Orban_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb3c80c-1c60-450e-886d-7d6e2f1ca42d","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 07:48","title":"Orbán: Október-novemberben jöhet a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2001 óta nem volt ekkora roham.","shortLead":"2001 óta nem volt ekkora roham.","id":"20200501_Szetszedtek_a_Diakhitel_Kozpontot_az_uj_kamatmentes_hitelert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8119179-8eb0-4039-b073-52e4c65dcb3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Szetszedtek_a_Diakhitel_Kozpontot_az_uj_kamatmentes_hitelert","timestamp":"2020. május. 01. 14:08","title":"Szétszedték a Diákhitel Központot az új, kamatmentes hitelért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták várható elnökjelöltje szerint vádlója többször is változtatott a történetén, és semmilyen dokumentummal nem tudja alátámasztani a vádjaikat. ","shortLead":"A demokraták várható elnökjelöltje szerint vádlója többször is változtatott a történetén, és semmilyen dokumentummal...","id":"20200501_joe_biden_demokrata_elnokjelolt_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe47587-f0f7-4db5-b791-277c1d097d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_joe_biden_demokrata_elnokjelolt_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. május. 01. 20:36","title":"Biden tagadja a szexuális zaklatási vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5fdc1d-25c0-4798-9256-1070aa0e02ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Most először mutattak ki budapesti csapvízben is mikroműanyagot. A víz mellett ráadásul a beltéri levegővel és az elfogyasztott élelmiszerekkel is kerül mikroműanyag a szervezetünkbe. ","shortLead":"Most először mutattak ki budapesti csapvízben is mikroműanyagot. A víz mellett ráadásul a beltéri levegővel és...","id":"20200430_Friss_kutatas_bizonyitja_a_vizeink_mikromuanyaggal_szennyezettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db5fdc1d-25c0-4798-9256-1070aa0e02ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ec8c2e-91ee-486b-abad-02a18ed5e7ac","keywords":null,"link":"/zhvg/20200430_Friss_kutatas_bizonyitja_a_vizeink_mikromuanyaggal_szennyezettek","timestamp":"2020. április. 30. 15:40","title":"Friss kutatás bizonyítja: a vizeink mikroműanyaggal szennyezettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88005c02-10ff-4d1c-9491-06d5f4338c00","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hét évvel ezelőtti egymásra találásnál Gerendai Károly és üzlettársai megjelenése szenzációnak számított, az azóta Tiborcz István és Orbán Ráhel környékén intézősködő Száraz István a fesztiválpiac nagyágyúi nélkül is biztos lehet szolgáltatásai piacában, legalábbis amíg Orbán Viktor a kormányfő.\r

","shortLead":"A hét évvel ezelőtti egymásra találásnál Gerendai Károly és üzlettársai megjelenése szenzációnak számított, az azóta...","id":"20200430_Gerendainal_is_fajsulyosabb_mentorokban_bizhat_a_We_Love_Budapest_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88005c02-10ff-4d1c-9491-06d5f4338c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86bd61-0062-4939-bf94-71050c42607e","keywords":null,"link":"/360/20200430_Gerendainal_is_fajsulyosabb_mentorokban_bizhat_a_We_Love_Budapest_alapitoja","timestamp":"2020. április. 30. 16:00","title":"Gerendainál is fajsúlyosabb mentorokban bízhat a We Love Budapest alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más fesztiválok mellett az EFOTT is nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány és az amiatt bevezetett korlátozások miatt. A szervezők a fesztiválozókkal együtt keresik a megoldást.","shortLead":"Más fesztiválok mellett az EFOTT is nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány és az amiatt bevezetett korlátozások...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_efott_fesztival_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f775b7d-a228-490e-8ccb-2584097b1bc1","keywords":null,"link":"/elet/20200501_koronavirus_jarvany_efott_fesztival_szavazas","timestamp":"2020. május. 01. 18:01","title":"Megszavaztatják a szervezők, hogy legyen-e EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]