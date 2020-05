Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. Világszerte számos helyen fenyegettek újságírókat vagy indítottak eljárást ellenük, mert kritizálták az új típusú koronavírus miatt járvány ellen hozott intézkedéseket.","shortLead":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i...","id":"20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ba770c-1b81-4a94-870c-1f355de6ac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2020. május. 03. 09:56","title":"Amnesty: A járvány elleni küzdelemnek tesz keresztbe, aki gyengíti a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92df605d-ea05-484a-a77e-f987d565a9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban ugyan most is engedélyezettek a politikai demonstrációk, de azokon egyszerre legfeljebb 20 ember vehet részt. ","shortLead":"Németországban ugyan most is engedélyezettek a politikai demonstrációk, de azokon egyszerre legfeljebb 20 ember vehet...","id":"20200501_berlin_parizs_majalis_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92df605d-ea05-484a-a77e-f987d565a9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3714a1f-2e1b-4d78-993e-4a3a1ccf1816","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_berlin_parizs_majalis_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 19:13","title":"Apró demonstrációk lepték el Berlint, virtuálisan tüntetnek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8402e9-c383-47d2-9d49-9d284dce34dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 03. 07:24","title":"2998 embernél mutatták már ki a koronavírust, újabb öt ember meghalt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0dfaef-a93a-4411-a019-49d5132ddf88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mikor érkezett? Honnan is? Hogy is hívják? – nem csodálkozunk, ha elveszett a koronavírus-hírek tengerében, miközben a munka mellett a gyerekeit tanította és kovászos bagettet sütött. Most kipróbálhatja, mennyire tudott figyelni az elmúlt hetekben. Kvíz.\r

","shortLead":"Mikor érkezett? Honnan is? Hogy is hívják? – nem csodálkozunk, ha elveszett a koronavírus-hírek tengerében, miközben...","id":"20200503_Mennyire_figyelt_a_koronavirushirekre__COVID_19_kviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e0dfaef-a93a-4411-a019-49d5132ddf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f45bc8-7c1b-4502-aa6b-02bd1a0d5671","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Mennyire_figyelt_a_koronavirushirekre__COVID_19_kviz","timestamp":"2020. május. 03. 10:30","title":"És ön mennyire figyelt oda a koronavírus-hírekre? – itt a kvíz, amelyből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt szombaton.","shortLead":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt...","id":"20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c52818-b1c6-4962-a91e-84b0baffc674","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 08:48","title":"Leszerelték a tábori kórházakat New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"","category":"itthon","description":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló éttermek melléhelyiségeinek használatát nem tiltja a jogszabály. Rövid volt az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója.","shortLead":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló...","id":"20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abaacd4-5b6d-4aa4-ade9-0382728e2e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 03. 11:22","title":"Kitámasztott iskolakapuk, nyitott ablakok mellett érettségiznek majd a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson velünk.","shortLead":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson...","id":"20200503_koronavirus_majus_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add5fd6-2a96-413f-908d-6b3bb81915da","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_koronavirus_majus_3","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"Háromezerhez közelít a magyar fertőzöttek száma, 3,5 millió beteg a világban - vírushírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem követelhetik vissza a falugondnokságra adott támogatást.\r

\r

","shortLead":"Az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem követelhetik vissza a falugondnokságra adott támogatást.\r

\r

","id":"20200502_Fellelegezhet_Komloska_es_a_buszrendszam_miatt_zaklatott_tobbi_falvak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3874c5f-83fb-4929-b342-a7a3296747d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Fellelegezhet_Komloska_es_a_buszrendszam_miatt_zaklatott_tobbi_falvak","timestamp":"2020. május. 02. 08:21","title":"Fellélegezhet Komlóska és a buszrendszám miatt zaklatott falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]