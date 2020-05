Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"cegauto","description":"Baranya megyében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"Baranya megyében történt a szerencsétlenség.","id":"20200502_Markoloval_borult_az_arokba_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a327cf-4821-4f12-b0fa-383db5fbf1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200502_Markoloval_borult_az_arokba_meghalt","timestamp":"2020. május. 02. 15:45","title":"Markolóval borult az árokba, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922dce9f-2a4b-4dd4-8dc1-e2cd2a4d9531","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a válságok aránytalanul súlyosan érintik a kisebbségeket, illetve a társadalom perifériáján élő, egyébként is sérülékeny csoportokat, a hajléktalanokat és a menekülteket. ","shortLead":"A koronavírus-járvány újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a válságok aránytalanul súlyosan érintik a kisebbségeket...","id":"202018__jarvany__igazsagtalansag__kisebbsegek_hatranyban__nem_csak_azag_huzza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922dce9f-2a4b-4dd4-8dc1-e2cd2a4d9531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5214602b-137f-45a1-8b4d-7ffcca3f259e","keywords":null,"link":"/360/202018__jarvany__igazsagtalansag__kisebbsegek_hatranyban__nem_csak_azag_huzza","timestamp":"2020. május. 02. 12:30","title":"A világ szegényeit a járvány duplán sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be737c45-4804-413e-a0fa-70eadd6ed6f9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kerékpáros- és gyalogos közlekedés fejlesztése a járványban előnyös, de a világ nagyvárosai amúgy is ebbe az irányba mozognak már rég, ráadásul már Karácsony Gergely programjában ez volt az irány. Úgy tűnik, itt a következő biciklis boom – pár dologra minden közlekedőnek érdemes figyelnie.","shortLead":"A kerékpáros- és gyalogos közlekedés fejlesztése a járványban előnyös, de a világ nagyvárosai amúgy is ebbe az irányba...","id":"20200502_jotanacs_a_biciklis_boomhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be737c45-4804-413e-a0fa-70eadd6ed6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8dab35-dc45-4539-95f0-6c998e47e2ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_jotanacs_a_biciklis_boomhoz","timestamp":"2020. május. 02. 15:00","title":"Indul a biciklis boom: jó tanácsok kezdőknek és profiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A márciusi sokkhatás után egyértelműen életre kelt a budapesti albérletpiac, ám az árcsökkenés nem állt meg – derül ki a Rentingo.com adataiból.","shortLead":"A márciusi sokkhatás után egyértelműen életre kelt a budapesti albérletpiac, ám az árcsökkenés nem állt meg – derül ki...","id":"20200503_Zuhannak_az_alberleti_dijak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d817e73-80dc-45f2-91a4-f997455e475d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200503_Zuhannak_az_alberleti_dijak","timestamp":"2020. május. 03. 13:24","title":"Zuhannak az albérleti díjak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","shortLead":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","id":"20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86883a3f-4b1f-46bc-8135-d3b682a7322f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","timestamp":"2020. május. 03. 13:45","title":"Polgárháborút vizionál és anarchiát jósol Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról.\r

\r

","shortLead":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer...","id":"20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c5a74e-4dd4-4ed7-ab16-81c80c2f5383","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","timestamp":"2020. május. 02. 14:41","title":"A fideszesek elfogadták a fideszesek által előterjesztett nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn részlegesen feloldják a kijárási korlátozásokat","shortLead":"Hétfőn részlegesen feloldják a kijárási korlátozásokat","id":"20200503_Ketszaz_ala_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbcdcab-7180-4cc8-8887-ec30880ea23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Ketszaz_ala_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 03. 19:21","title":"Kétszáz alá csökkent a napi halálozások száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e58d76-b4ad-4464-ba26-202ce106c5a1","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az MNB kétszeresen volt elnökét a rendszerváltás az akkor meg is szűnő Országos Tervhivatal államtitkáraként érte. A HVG 1989 júniusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Az MNB kétszeresen volt elnökét a rendszerváltás az akkor meg is szűnő Országos Tervhivatal államtitkáraként érte...","id":"20200502_Rendszervaltok30__Suranyi_Gyorgy_Orszagos_Tervhivatal_allamtitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07e58d76-b4ad-4464-ba26-202ce106c5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b834c1-8b50-4c15-bdc0-50b5a788a54b","keywords":null,"link":"/360/20200502_Rendszervaltok30__Suranyi_Gyorgy_Orszagos_Tervhivatal_allamtitkara","timestamp":"2020. május. 02. 14:00","title":"Rendszerváltók30 – Surányi György: A legbüszkébb a Bokros Lajossal írt könyvemre vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]