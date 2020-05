Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efd04bf2-bfa6-47f4-b02e-ac692d5b4e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció vezetője szerint az elmúlt napokban tett nyilatkozatai után nincs miért tisztelni Kövér László házelnököt.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció vezetője szerint az elmúlt napokban tett nyilatkozatai után nincs miért tisztelni Kövér László...","id":"20200504_gyurcsany_ferenc_kover_laszlo_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efd04bf2-bfa6-47f4-b02e-ac692d5b4e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fba24b6-1438-4771-9851-91e8b9d7117b","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_gyurcsany_ferenc_kover_laszlo_parlament","timestamp":"2020. május. 04. 17:59","title":"Gyurcsány Kövérnek: \"Ez náci, sztálinista beszéd és gondolkodásmód\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nemmagyar, restart, lassítás, videoballagás, fesztiválstop.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039faa5-bed5-4b1b-9584-a93be97b34ce","keywords":null,"link":"/360/20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. május. 03. 19:30","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely nem fogja Ákosra ropni a polbeatet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","shortLead":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","id":"20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feadfe1-0520-47a7-b0e2-4ad0b95a5f17","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","timestamp":"2020. május. 04. 16:46","title":"Feljelentést tesz Szél Bernadett Mészáros cégének a szennyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","shortLead":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","id":"20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db991f-3176-4d17-bccb-9bd816511238","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","timestamp":"2020. május. 03. 15:56","title":"Letartóztattak egy budapesti madámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még csak nem is nemi úton terjed” – fakadt ki a francia író.\r

