Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","shortLead":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","id":"20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93fd578-c010-4a4f-b932-76082fbe97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","timestamp":"2020. május. 08. 10:03","title":"Felturbózná a középkategóriás telefonokat a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést, és a válságkezelésre meglehetősen szűkmarkúan költ. A 2024-ig szóló gazdasági tervek között az államadósság csökkentése drasztikus intézkedéseket is hozhat.","shortLead":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést...","id":"202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b80ac-6d70-472c-b55d-3eda5f86986d","keywords":null,"link":"/360/202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. május. 07. 12:30","title":"Brutális költségvetési politikát vetít előre a pénzügyminisztérium konvergenciaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás utáni első magyar kormány külügyminisztere lett a történész, MDF-alapító Jeszenszky Géza. A HVG 1990 májusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás...","id":"20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745bf18e-e96e-4ea5-911a-9d7a03ce1692","keywords":null,"link":"/360/20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 07. 17:20","title":"Rendszerváltók30 - Jeszenszky Géza: Nem nekem való a szónoklás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713f4246-c86a-4b79-9fd1-232a27c7ce98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy dizájner játszott el a gondolattal, hogy milyen lehet a kétajtós Rolls sportkocsi, még V12-es motor is akad hozzá a Rolls-Royce-nál.","shortLead":"Egy dizájner játszott el a gondolattal, hogy milyen lehet a kétajtós Rolls sportkocsi, még V12-es motor is akad hozzá...","id":"20200508_RollsRoyce_szupersportkocsikent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=713f4246-c86a-4b79-9fd1-232a27c7ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f15535-5b20-4683-84d9-48cee4fda1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_RollsRoyce_szupersportkocsikent","timestamp":"2020. május. 08. 10:30","title":"Őrült ötlet a Rolls-Royce szupersportkocsiként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb48bef-c074-4a8e-a4f2-46c90313fdfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok kamerái egyre jobbak, no meg egyre több lencséből állnak. Ezek gyakran kidudorodnak a telefonból, ami sérülékenyebbé is teszi őket, és látványra sem mindig az igazi. Mi volna, ha laposak lennének ezek a lencsék?","shortLead":"Az okostelefonok kamerái egyre jobbak, no meg egyre több lencséből állnak. Ezek gyakran kidudorodnak a telefonból, ami...","id":"20200507_lapos_lencse_okostelefonok_kameraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb48bef-c074-4a8e-a4f2-46c90313fdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959670de-27f5-49a2-82fc-dd913d191f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_lapos_lencse_okostelefonok_kameraja","timestamp":"2020. május. 07. 13:13","title":"Lapos lencsével tennék könnyebbé és vékonyabbá a telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kitart a véleménye mellett. ","shortLead":"A rapper kitart a véleménye mellett. ","id":"20200508_Majka_Artisjus_EJI_segely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddd7ed3-76d4-4c71-8ded-12f02934fec0","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Majka_Artisjus_EJI_segely","timestamp":"2020. május. 08. 13:41","title":"Majka: Némely embert inkább ügyeskedőnek neveznék erről a listáról, mint zenésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","shortLead":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","id":"20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341c0f40-ffa5-428c-a863-b9443195dd66","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","timestamp":"2020. május. 07. 15:19","title":"Élő online bemutatókat tart a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban még maradt.","shortLead":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban...","id":"202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542ccf-ef7b-44a8-9386-5551dea6dcc8","keywords":null,"link":"/360/202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","timestamp":"2020. május. 07. 13:00","title":"Horthyék svájci kincsét már csak Rákosiéknak sikerült visszaszerezniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]