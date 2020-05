Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","shortLead":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","id":"20200513_lupa_to_horgasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b30d32-960a-4950-90ed-cb7ce31bb490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_lupa_to_horgasz","timestamp":"2020. május. 13. 12:20","title":"Gerendai horgászokat csalogat a Lupa-tóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bde4a3a-6447-4bdf-8bbd-c9656dbba759","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doomot szinte minden eszközön indíthatóvá tették már a programozók, így aztán ideje volt, hogy forduljon a kocka: ezúttal magából a játékból csináltak valamit.","shortLead":"A Doomot szinte minden eszközön indíthatóvá tették már a programozók, így aztán ideje volt, hogy forduljon a kocka...","id":"20200512_doom_chip_aramkor_fgpa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bde4a3a-6447-4bdf-8bbd-c9656dbba759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72608fd-5e18-4b1b-82a5-f4abbe7aefb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_doom_chip_aramkor_fgpa","timestamp":"2020. május. 12. 19:03","title":"Elkészült a Doom-chip, az első alkatrész, amely a legendás játékot futtatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kereslet továbbra is élénk, és az eladók is elkezdtek tartalékolni, a búza ára pedig nő.","shortLead":"A kereslet továbbra is élénk, és az eladók is elkezdtek tartalékolni, a búza ára pedig nő.","id":"20200514_Legfeljebb_kozepes_buzatermes_varhato_iden_a_szarazsag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19016149-1d24-433e-802c-3a460c41fd4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Legfeljebb_kozepes_buzatermes_varhato_iden_a_szarazsag_miatt","timestamp":"2020. május. 14. 06:23","title":"Legfeljebb közepes búzatermés várható idén a szárazság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Január 1-jétől ne keressen se nejlonzacskót, se műanyag tasakot a zöldségeknek vagy a péksüteményeknek a boltokban: az EU által előírtakon felül is betiltana a magyar kormány egyszer használatos műanyagtermékeket. ","shortLead":"Január 1-jétől ne keressen se nejlonzacskót, se műanyag tasakot a zöldségeknek vagy a péksüteményeknek a boltokban...","id":"20200513_egyszer_hasznalatos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7609777-300e-4b04-96bf-2da0c0d88625","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_egyszer_hasznalatos","timestamp":"2020. május. 13. 18:11","title":"Januártól itthon is elfelejtheti a szívószálat és a nejlonzacskót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akik nem tudják a tenyésztői tevékenységüket igazolni, azok repülnek az oldalról.","shortLead":"Akik nem tudják a tenyésztői tevékenységüket igazolni, azok repülnek az oldalról.","id":"20200513_allatszaporito_hirdetes_jofogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d0215-b379-42a5-aee6-c8a6dbec77d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_allatszaporito_hirdetes_jofogas","timestamp":"2020. május. 13. 10:24","title":"Törli az állatszaporítók hirdetéseit a Jófogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Revolut Junior a cég szerint a tudatos pénzhasználat biztonságos elsajátításában segít a kicsiknek.","shortLead":"A Revolut Junior a cég szerint a tudatos pénzhasználat biztonságos elsajátításában segít a kicsiknek.","id":"20200513_revolut_junior_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d209e8-6c50-4cf9-94a6-1684a7c1d51e","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_revolut_junior_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 13. 11:21","title":"Megjelent nálunk is a már 7 éveseket becélzó Revolut bankkártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba helyezve. ","shortLead":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba...","id":"20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b18fe9-9414-4285-8cbb-327acbac2856","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","timestamp":"2020. május. 13. 12:57","title":"Brutális Ferrarijával kocsikázott Zlatan Ibrahimovics, bírságot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78aa6c7-9f85-4c44-ba50-fad8f207f3b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kosztolánczy Tibor és Nemeskéri Erika Osvát Ernő egyik szerkesztői levele nyomán tárt fel egy rendkívüli történetet.","shortLead":"Kosztolánczy Tibor és Nemeskéri Erika Osvát Ernő egyik szerkesztői levele nyomán tárt fel egy rendkívüli történetet.","id":"202020_folyoirat__marai_nyugatafferjai_kosztolanczy_tibor__nemeskeri_erika_tanacsokat_nem_fogadhatok_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78aa6c7-9f85-4c44-ba50-fad8f207f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d74987d-5715-4d23-ab53-10ca37dabb41","keywords":null,"link":"/360/202020_folyoirat__marai_nyugatafferjai_kosztolanczy_tibor__nemeskeri_erika_tanacsokat_nem_fogadhatok_el","timestamp":"2020. május. 14. 16:15","title":"Márai és a Nyugat: írt nekik, de úgy összevesztek, hogy letagadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]