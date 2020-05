Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6440e046-3f17-4a22-9963-86aa2cc2c94c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hajnóczy Soma bűvészvilágbajnok bemutatja a trükköt, amely a második világháborúban állítólag megmentette a legendás bűvészt, Rodolfót.","shortLead":"Hajnóczy Soma bűvészvilágbajnok bemutatja a trükköt, amely a második világháborúban állítólag megmentette a legendás...","id":"20200513_Probalja_ki_a_trukkot_amely_a_legenda_szerint_megmentette_Rodolfot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6440e046-3f17-4a22-9963-86aa2cc2c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405ecfca-2f2b-4b5b-8fde-5e878362989c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200513_Probalja_ki_a_trukkot_amely_a_legenda_szerint_megmentette_Rodolfot","timestamp":"2020. május. 13. 19:15","title":"Próbálja ki a trükköt, amely a legenda szerint megmentette Rodolfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","shortLead":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","id":"20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f017c4-817e-4b94-a895-f1c298f80d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 13. 17:39","title":"Bécsben mindenki kap kupont, amit vendéglőkben vásárolhat le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28a3ab5-99a3-46db-90f0-155ff12552d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már a koronavírus érkezése előtt sem állt jól a helyzet, világjárványt és az azt követő világméretű gazdasági válság csak tovább súlyosbítja a helyzetet Ázsiában vagy Afrikában, de már a fejlett világban is megjelenik az éhezés.

","shortLead":"Már a koronavírus érkezése előtt sem állt jól a helyzet, világjárványt és az azt követő világméretű gazdasági válság...","id":"20200514_Tobb_tizmillio_uj_ehezo_a_valsag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a28a3ab5-99a3-46db-90f0-155ff12552d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a419a9-69ff-4d7c-a052-9c71893cdd33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Tobb_tizmillio_uj_ehezo_a_valsag_miatt","timestamp":"2020. május. 14. 07:54","title":"Több tízmillió új éhező a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","shortLead":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfafe7-e55c-4f38-b71d-bdd0926bf7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 13. 17:58","title":"A koronavírusos páciensek harmada kórházban fertőződhetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegségéről nyilatkozó orvos annak dacára került kritikus állapotba, hogy sem az életkora, sem alapbetegségei miatt nem számított veszélyeztetettnek.","shortLead":"A betegségéről nyilatkozó orvos annak dacára került kritikus állapotba, hogy sem az életkora, sem alapbetegségei miatt...","id":"20200512_tocilizumab_szent_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e769c0-1409-4ccf-928c-dbfec560effe","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_tocilizumab_szent_laszlo","timestamp":"2020. május. 12. 10:05","title":"Dunaharaszti háziorvos életét mentette meg a Szent László Kórház innovatív terápiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás idején teljes biztonságban tudni vendégeit. ","shortLead":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás...","id":"20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0098fa5c-f990-4bb6-a77f-cd0ab776765f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","timestamp":"2020. május. 13. 09:57","title":"Kérnék egy asztalt egy főre, a semmi közepén – megnyílt a világ legkisebb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43928dc6-2a63-4eda-a34e-15f35db2e9e4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Komoly szerepet játszott a hastífuszjárvány abban, hogy Athén elvesztette a peloponnészoszi háborút. Vitatott, hogy mindez hozzájárult-e a hellén aranykor hanyatlásához.","shortLead":"Komoly szerepet játszott a hastífuszjárvány abban, hogy Athén elvesztette a peloponnészoszi háborút. Vitatott...","id":"202019__a_nagy_atheni_dogvesz__periklesz_veszte__attikai_harmak__okoros_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43928dc6-2a63-4eda-a34e-15f35db2e9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d767214-fcf3-42b1-b9eb-510a9262a471","keywords":null,"link":"/360/202019__a_nagy_atheni_dogvesz__periklesz_veszte__attikai_harmak__okoros_tunetek","timestamp":"2020. május. 12. 16:00","title":"2400 éve kutatják, hogy egy járvány döntötte-e be az athéni demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa a biztonságot és a bizalmat, ami a befektetőknek kell. Interjú.","shortLead":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa...","id":"20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e44f0ca-6992-4359-ac7d-a0a74a5d0a54","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","timestamp":"2020. május. 13. 16:35","title":"Ian Bremmer: Orbán megfogadta a tanácsot, hogy sose hagyjon kárba veszni egy jó kis válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]