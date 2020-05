Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz munkát találni a koronavírus miatt.","shortLead":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz...","id":"20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d3fb8d-ea53-4c96-a924-b0b36cd35ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 13. 14:42","title":"Több fiatal vesztette el a munkáját Budapesten, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar állam is támogatja.","shortLead":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar...","id":"20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242dbd3-3e53-4d9c-9724-4e273cc6b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","timestamp":"2020. május. 12. 17:03","title":"Ősztől Magyarországon is gyárthatják a Fujifilm egyik koronavírus-gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos összeférhetetlenséget eredményezett.","shortLead":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos...","id":"20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886c6b2c-8f55-4e5a-9c11-681cc8da1790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","timestamp":"2020. május. 12. 20:40","title":"Egy magyar bankár miatt támadt gond az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozata.","shortLead":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit...","id":"20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ece12-5b55-481d-9c3d-473e3a5a2577","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 12. 18:38","title":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2f5293-a71a-44a5-8223-ce8647ffb86b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely még egyeztetni akar a szakemberekkel és a polgármesterekkel.","shortLead":"Gulyás Gergely még egyeztetni akar a szakemberekkel és a polgármesterekkel.","id":"20200513_budapest_korlatozasok_enyhites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed2f5293-a71a-44a5-8223-ce8647ffb86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480a8cc3-47bf-43d8-8c0c-0d3d244b7c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_budapest_korlatozasok_enyhites","timestamp":"2020. május. 13. 15:17","title":"Nem döntött a kormány a budapesti korlátozások enyhítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","shortLead":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","id":"20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65421865-958f-441b-9544-45a2ed188f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","timestamp":"2020. május. 12. 11:22","title":"Iparszövetségek: A gazdagabb tagállamok húzhatnák ki a csávából a szegényebbeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ennek is a koronavírus-járvány az oka.","shortLead":"Ennek is a koronavírus-járvány az oka.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kanada_kina_bambusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea1842f-3b3b-446d-9a30-3df9a1cf88d3","keywords":null,"link":"/elet/20200513_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kanada_kina_bambusz","timestamp":"2020. május. 13. 21:40","title":"Hazaküldi az óriáspandákat egy kanadai állatkert, mert nincs elég bambusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfd358-3f4b-462b-a7ee-817e21804166","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus végén megtartják a fesztivált a Velencei-tónál. ","shortLead":"Augusztus végén megtartják a fesztivált a Velencei-tónál. ","id":"20200513_Uj_idopontban_de_lesz_EFOTT","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfd358-3f4b-462b-a7ee-817e21804166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4cb86e-b649-4537-9f0d-d5aa6a1ec194","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Uj_idopontban_de_lesz_EFOTT","timestamp":"2020. május. 13. 11:59","title":"Új időpontban, de lesz EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]