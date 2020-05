Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b54c997a-41cf-4e54-b332-10e55824fa80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind az építészetet, mind az energiatermelést átalakíthatják az újonnan kifejlesztett félig átlátszó napelemek.","shortLead":"Mind az építészetet, mind az energiatermelést átalakíthatják az újonnan kifejlesztett félig átlátszó napelemek.","id":"20200513_felig_atlatszo_napelem_ablak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b54c997a-41cf-4e54-b332-10e55824fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd78bba-8817-4f20-95b6-745ee93fcd15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_felig_atlatszo_napelem_ablak","timestamp":"2020. május. 13. 09:03","title":"Megcsinálták az áramot termelő ablakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt tárgyalás, Kaleta Gábor újságírókkal sem találkozott.\r

","shortLead":"Nem volt tárgyalás, Kaleta Gábor újságírókkal sem találkozott.\r

","id":"20200513_Felfuggesztett_bortont_kapott_pedofilugye_miatt_a_volt_perui_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b03e86-7a56-4be2-bf78-366f69b46507","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Felfuggesztett_bortont_kapott_pedofilugye_miatt_a_volt_perui_nagykovet","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Felfüggesztett börtönt kapott pedofilügye miatt a volt perui nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint mivel kevesebb szennyező részecske van a levegőben, több napfény éri el a Föld felszínét, és ez kihat majd az időjárásra.","shortLead":"Kutatók szerint mivel kevesebb szennyező részecske van a levegőben, több napfény éri el a Föld felszínét, és ez kihat...","id":"20200514_Lehet_hogy_tisztabb_a_levego_de_mar_ez_is_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3807f6d4-43cf-424a-acfd-2e650a26af47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_Lehet_hogy_tisztabb_a_levego_de_mar_ez_is_baj","timestamp":"2020. május. 14. 08:30","title":"Lehet, hogy tisztább a levegő, de már ez is baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","shortLead":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","id":"20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8a502-8627-4243-9405-c07b8e898cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","timestamp":"2020. május. 14. 10:47","title":"Csak állt az autós a kereszteződésben, miután elrobogott előtte a végzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba helyezve. ","shortLead":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba...","id":"20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b18fe9-9414-4285-8cbb-327acbac2856","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","timestamp":"2020. május. 13. 12:57","title":"Brutális Ferrarijával kocsikázott Zlatan Ibrahimovics, bírságot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","shortLead":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","id":"20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f017c4-817e-4b94-a895-f1c298f80d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 13. 17:39","title":"Bécsben mindenki kap kupont, amit vendéglőkben vásárolhat le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

\r

","shortLead":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

\r

","id":"20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc325532-10ef-4ade-92c7-de15c61bb9a7","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","timestamp":"2020. május. 14. 14:18","title":"Hogy lehet a karanténoktatás tapasztalatait beépíteni a normál iskolába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint az Európai Parlament a tisztességes eljárás látszatára sem ügyel. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint az Európai Parlament a tisztességes eljárás látszatára sem ügyel. ","id":"20200514_brusszel_ep_ules_vita_magyar_jogallamisag_varga_judit_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcb3431-d926-4de8-a6c4-687103edcd6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_brusszel_ep_ules_vita_magyar_jogallamisag_varga_judit_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 14. 10:24","title":"Nem mehetett el Brüsszelbe, a Facebookon tette közzé védőbeszédét Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]