LMP: A Fidesz ellopta és kiherélte a klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló javaslatot
A kormánypárt ugyanígy tett a Párbeszéd javaslatával is.
2020. május. 14. 16:59

Elkészült az Erdély-térkép, amely településenként mutatja a magyarok arányát
Interaktív térképet készített az Erdélystat, hogy régiónként, megyénként és településenként is láthatóvá tegye, mekkora a magyarok aránya.
2020. május. 14. 14:47

Mitől függ, hogy ki hal bele a koronavírusba? Új rizikófaktorokat azonosítottak kutatók
Egy minden korábbinál nagyobb kutatás adatai szerint bizonyos etnikai csoportoknál magasabb a koronavírus miatti halálozás kockázata.
2020. május. 14. 08:03

Nyissa meg a böngészőjében: ezen az oldalon beülhet Elon Musk űrhajójába és dokkolhat a Nemzetközi Űrállomáshoz
Május végén fontos küldetésre indul a Crew Dragon űrhajó, melynek tervezett misszióját virtuálisan már most, számítógépe vagy telefonja segítségével átélheti bárki.
2020. május. 14. 12:03

Kerékpáros komppal oldanák meg a dunai átkelést a nemzetközi kerékpárúton Szentendrénél
Kishajókkal juthatnának át Szentendrénél a túlpartra a bringások.
2020. május. 14. 17:33 Sokan attól tartanak, hogy a történtek felbátorítják a lengyeleket és a magyarokat, akiknek már több jogi vitájuk volt az Európai Unióval. A félelem nem alaptalan: a magyar kormány a luxemburgi testület csütörtöki ítélete után egyből előhúzta ezt a kártyát. Hiába akar szembemenni az EU Bíróságával a kormány, nincs sok esélye
Egész Európában megdöbbenést keltett, hogy a német alkotmánybíróság egy május eleji határozatában felülbírálta az Európai Unió Bíróságát. A válságra készülő vevők óvatossága azonban ronthatja az eladók esélyeit. A karantén meghozta a kedvet a nyaralóvásárláshoz
A bezártság és az, hogy aligha lesz lehetőség idén külföldön nyaralni, meghozta a kedvet a tópari nyaralók iránt. Frissítsen: elérhető a sötét mód a Gmailben nem csak Androidon, iPhone-okon is
Elég fura, hogy pont a Gmail alkalmazás volt az, amelyre meglehetősen nehezen érkezett meg a korszerű appok egyik fontos funkciója, a sötét mód, mi több, azt hihettük, a Google elfelejtette az iOS-eseket.