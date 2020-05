Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó intézkedési javaslatát mégsem támogatta. Majd beterjesztették a törvényjavaslatot, sőt, tovább is mentek, mint amit az EU tiltana, ám kedden váratlanul visszavonták. Még az is lehet, hogy végül velünk maradnak a nejlonzacskók, ugyanis ez a kormány saját vállalása és az EU-s tiltás erre nem vonatkozik. ","shortLead":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó...","id":"20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc606580-d66f-4ed5-9572-416ba1e4d2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Most akkor mit akar a kormány a nejlonzacskókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fea702a-409c-48d2-8d7d-e70bc65db573","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ritka, felnőtt korára fogatlanná váló dinoszaurusz megkövesedett maradványát azonosították Ausztráliában. Ez az első Elaphrosaurus-lelet, amelyet a kontinensen találtak.","shortLead":"Egy ritka, felnőtt korára fogatlanná váló dinoszaurusz megkövesedett maradványát azonosították Ausztráliában...","id":"20200521_elaphrosaurus_lelet_ausztralia_dinoszaurusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fea702a-409c-48d2-8d7d-e70bc65db573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054edd87-0100-4f3c-a17a-3fa063a0644b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_elaphrosaurus_lelet_ausztralia_dinoszaurusz","timestamp":"2020. május. 21. 13:03","title":"Fogatlan dinoszaurusz maradványaira bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég állítja: sem a vezérigazgató, sem az elnök nem sértett törvényt.","shortLead":"A cég állítja: sem a vezérigazgató, sem az elnök nem sértett törvényt.","id":"20200520_volkswagen_megallapodas_dizelbotrany_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eff8deb-40d5-4fcd-ab96-90e3ef0a3dec","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_volkswagen_megallapodas_dizelbotrany_birosag","timestamp":"2020. május. 20. 06:07","title":"Inkább fizet 9 millió eurót a Volkswagen, csak érjen véget a vezetői ellen a dízelbotrány miatt indult vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési szint szükséges. Az alábbi szoftverrel jóval egyszerűbben elvégezhetők olyan beállítások is, melyek egyébként rejtve vannak.","shortLead":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési...","id":"20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc16d31a-81dc-4ac4-b3b8-7eabb722e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","timestamp":"2020. május. 20. 08:03","title":"Remek Windows-trükk: ezzel előcsalogathatja a rejtett vírusirtó-beállításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban még sohasem mértek ilyen magas értéket a feljegyzések kezdete óta.","shortLead":"Májusban még sohasem mértek ilyen magas értéket a feljegyzések kezdete óta.","id":"20200520_ciprus_hoseg_melegrekord_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712a456f-f2fd-49ea-ae0e-ccb39f31545b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_ciprus_hoseg_melegrekord_idojaras","timestamp":"2020. május. 20. 05:24","title":"Évszázados rekord: már most 44 fokos hőség perzseli Ciprust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai határ, New York állam kormányzója pedig azt közölte, hogy engedélyezik a kis létszámú ünneplést a Hősök Napján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai...","id":"20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56639f0d-524d-45e1-94f8-45729c0cbc89","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","timestamp":"2020. május. 19. 21:39","title":"New Yorkban lehet ünnepelni a Hősök Napján, de tíz fősnél nem lehet nagyobb a \"tömeg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","shortLead":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","id":"20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078bbbb-a72f-4ed7-9f7d-885761939725","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","timestamp":"2020. május. 21. 08:38","title":"Döntött a kormány: lehet ottalvós nyári táborokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eac3e4d-e10c-4ec2-bf82-cca2c44799b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hátukra erősített karton talán segíthet nekik abban, hogy ne menjenek egymáshoz túl közel. ","shortLead":"A hátukra erősített karton talán segíthet nekik abban, hogy ne menjenek egymáshoz túl közel. ","id":"20200521_Pillangoszarny_kinai_iskolasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eac3e4d-e10c-4ec2-bf82-cca2c44799b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e96f2c-4db4-447b-84f9-667d6a48ce8f","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Pillangoszarny_kinai_iskolasok","timestamp":"2020. május. 21. 13:15","title":"Pillangószárnyakkal segítik a távolságtartást a kínai iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]