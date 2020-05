Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","shortLead":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","id":"20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb7ac4c-eb9f-4414-8726-7adb6b3242bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","timestamp":"2020. május. 25. 16:03","title":"Új tévégyártó lépett piacra, ráadásul 9-20 naponta töltendő órát is ad a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány? Feketébe hajló humorral ad választ a kérdésre a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány...","id":"20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56954af-858d-47e2-b4df-e11975c0cdb5","keywords":null,"link":"/360/20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","timestamp":"2020. május. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tárgynyeremény lesz a lélegeztetőgép a lottósorsoláson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter a MedicalOnline szerint.","shortLead":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter...","id":"20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1153d6a5-df85-42c6-803e-ed781afdd51f","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","timestamp":"2020. május. 24. 08:50","title":"Államosíthatja a háziorvosi ellátást Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e3b8ac-75be-4a7d-be7b-3a7d94adbb15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezer koronavírus-áldozat nevével és kis leírásával üzeni a lap: senki nem csak statisztikai adat.\r

