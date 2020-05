Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán...","id":"20200525_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05351314-c9b8-43ca-b9b7-ef192e64abcc","keywords":null,"link":"/360/20200525_Radar360","timestamp":"2020. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Újranyitnak az óvodák, 750 ezres bírság autós tüntetésért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincnál is több vendéglátóhelyet ellenőriztek.","shortLead":"Harmincnál is több vendéglátóhelyet ellenőriztek.","id":"20200525_Erzsebetvaros_zaras_Niedermller_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb29a955-c0c1-461a-887f-73dd0cee0010","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Erzsebetvaros_zaras_Niedermller_Peter","timestamp":"2020. május. 25. 08:04","title":"22 helyen nem tartották be az este tíz órás zárást Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0e5758-c813-4be9-bc32-ba4a63eae902","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szintén jelentkezett a rendőrségen az a férfi, aki késsel támadott.","shortLead":"Szintén jelentkezett a rendőrségen az a férfi, aki késsel támadott.","id":"20200525_Feladta_magat_az_ujpesti_lovoldozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0e5758-c813-4be9-bc32-ba4a63eae902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d2ecbe-23d7-4420-ac25-23160b8ee298","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Feladta_magat_az_ujpesti_lovoldozo","timestamp":"2020. május. 25. 07:38","title":"Feladta magát az újpesti lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bővítésre készül a mogyoródi Astra Filmstúdió, amelynek egyik tulajdonosa Rajna Gábor, az Oscar-díjas Saul fia című film producere. ","shortLead":"Bővítésre készül a mogyoródi Astra Filmstúdió, amelynek egyik tulajdonosa Rajna Gábor, az Oscar-díjas Saul fia című...","id":"202021_mogyorod_filmpark_jarvany_utan_is_forog_akamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1ddbf0-d289-41ab-a4d3-d878cc9632e8","keywords":null,"link":"/360/202021_mogyorod_filmpark_jarvany_utan_is_forog_akamera","timestamp":"2020. május. 24. 10:15","title":"A járvány ellenére is fejlesztenek egy magyar stúdióban, remélik hamarosan foroghat a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni, hogy legalább fél éve egy dán a párjuk.","shortLead":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni...","id":"20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02291a0-f6d7-42d5-819d-d7c8b17398fb","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","timestamp":"2020. május. 25. 17:53","title":"Újra találkozhatnak a szerelmesek Dániában, akiket a határzár elszakított egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét tengerésszel együtt áprilisban esett fogságba, a bolgár külügy szerint hamarosan hazatérhet.","shortLead":"Hét tengerésszel együtt áprilisban esett fogságba, a bolgár külügy szerint hamarosan hazatérhet.","id":"20200525_kiszabadult_bolgar_hajoskapitany_kalozok_emberrablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6aa2ec-85c8-4cfc-9a86-07423419c933","keywords":null,"link":"/elet/20200525_kiszabadult_bolgar_hajoskapitany_kalozok_emberrablas","timestamp":"2020. május. 25. 16:17","title":"Egy hónap után kiszabadult a bolgár hajóskapitány, akit kalózok raboltak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2514bb-ede4-41bc-9c32-b7d79284a080","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lengyel külügyminiszterrel szerdán fog egyeztetni Szijjártó Péter a két ország közti közlekedés könnyebbé tételéről.","shortLead":"A lengyel külügyminiszterrel szerdán fog egyeztetni Szijjártó Péter a két ország közti közlekedés könnyebbé tételéről.","id":"20200525_hataratlepes_szlovakia_csehorszag_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2514bb-ede4-41bc-9c32-b7d79284a080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b719ed-bfce-4cbb-b979-e426470c3b71","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_hataratlepes_szlovakia_csehorszag_ausztria","timestamp":"2020. május. 25. 16:04","title":"Június 15-től lehet könnyebb a határátlépés Szlovákiába, Csehországba és Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha külföldre utazna, cikkünk abban próbál önnek segíteni, hogy körültekintően döntsön, mielőtt turistáskodni indul. ","shortLead":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha...","id":"20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb8d384-b72f-4e1c-8d09-a85d5465d1f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","timestamp":"2020. május. 26. 06:30","title":"Megúszná külföldön a karantént? Mutatjuk, mit tehet, ha utazni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]