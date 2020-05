Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f058e70e-fcf4-4dfc-b29f-6fe2ceef70f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ARM új processzorának, valamint grafikus- és neurális feldolgozóegységének teljesítménye is jelentős mértékben növekedett a jelenlegi csúcsverzióhoz képest.","shortLead":"Az ARM új processzorának, valamint grafikus- és neurális feldolgozóegységének teljesítménye is jelentős mértékben...","id":"20200526_arm_processzor_cortex_a78_cpu_gpu_npu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f058e70e-fcf4-4dfc-b29f-6fe2ceef70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078d4d8-75be-41fe-9f6f-5308a11b2886","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_arm_processzor_cortex_a78_cpu_gpu_npu","timestamp":"2020. május. 26. 20:03","title":"Érezhetően erősebbek lesznek a mobilok, amikbe ezeket a chipeket teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem egyik orvosa beszélt arról, hogy a D-vitamin pozitív hatást gyakorol a nyiroksejtekre, a kórokozó-ellenes fehérjék termelődésére, emellett úgy tűnik, a légúti fertőzésekkel szemben is véd. 