[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok egy nagyszabású akció keretében kapcsolták le az ügyvédet és társait.","shortLead":"A hatóságok egy nagyszabású akció keretében kapcsolták le az ügyvédet és társait.","id":"20200527_zsarolas_feltalalo_uzletember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c138ac02-06f8-4ad1-a8d7-8f6278450149","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_zsarolas_feltalalo_uzletember","timestamp":"2020. május. 27. 14:12","title":"Százmilliókat zsarolt ki egy feltalálótól a saját ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","shortLead":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","id":"20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419479c7-78e1-49ea-8e76-65f9545f2949","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","timestamp":"2020. május. 26. 19:30","title":"Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, nem változtatnak a szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai a 200 milliárd forint alaptőkével létrehozott MNB alapítványokról kérdezősködtek.","shortLead":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai...","id":"20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a0c96f-5771-4b97-a22b-d2d5f118cd26","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","timestamp":"2020. május. 26. 11:02","title":"Emberi jogi bíróság: Kövér László megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvárják, hogy a rendőrség \"tolerálja\" őket, a párt szerint nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá a demonstrációjuk.","shortLead":"Elvárják, hogy a rendőrség \"tolerálja\" őket, a párt szerint nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá...","id":"20200528_mi_hazank_tuntetes_deak_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ecac7c-271f-4dde-8c9d-0c750eaa3379","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_mi_hazank_tuntetes_deak_ter","timestamp":"2020. május. 28. 08:30","title":"Azért is megtartja Deák téri vonulását a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni lehetett 1990 áprilisában, amikor a HVG portréinterjút készített vele. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni...","id":"20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2ad5b-fff0-4147-a67b-330f43b8f20f","keywords":null,"link":"/360/20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","timestamp":"2020. május. 26. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Surján László: Az abortusz elítélését nem lehet rákényszeríteni az emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos felbocsátásának.","shortLead":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos...","id":"20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760306a-8a99-465e-aec7-588676a71691","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","timestamp":"2020. május. 27. 22:26","title":"Közbeszólt az időjárás: törölte az irányítás a SpaceX Crew Dragon űrhajó startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","shortLead":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","id":"20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651171a8-ba20-4d8c-820e-ebfd2a14b4a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","timestamp":"2020. május. 27. 19:01","title":"A Boeing még a héten elbocsát 2500 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77438ed8-39b3-49cc-ba21-6676a329b5d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Torokszorító pillanatot rögzített a NASA az esti Crew Dragon-indulás előtt.","shortLead":"Torokszorító pillanatot rögzített a NASA az esti Crew Dragon-indulás előtt.","id":"20200527_spacex_crew_dragon_bucsuzkodas_tavoleles_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77438ed8-39b3-49cc-ba21-6676a329b5d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4a56de-8954-4ed5-a72b-f678c3d6f401","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_crew_dragon_bucsuzkodas_tavoleles_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. május. 27. 20:31","title":"A járvány miatt csak távöleléssel búcsúzhattak el gyermekeiktől a Crew Dragon bátor űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]