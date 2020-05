Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","shortLead":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","id":"20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced261a5-2372-41f2-9180-2fdf6aa57e33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 21:24","title":"Az EB új, 9,4 milliárd eurós egészségügyi programot javasol a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7458a014-344a-4b89-ad66-fc4b0cde3148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurta Dániel és Baán László is tanítja a jövő diplomatáit.","shortLead":"Gyurta Dániel és Baán László is tanítja a jövő diplomatáit.","id":"20200527_Schmitt_Pal_Orban_Rahel_Magyar_Diplomaciai_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7458a014-344a-4b89-ad66-fc4b0cde3148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cd5fc6-8c8c-4d0e-903a-eeb77a87716a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Schmitt_Pal_Orban_Rahel_Magyar_Diplomaciai_Akademia","timestamp":"2020. május. 27. 16:26","title":"Schmitt Pál is oktat a Magyar Diplomáciai Akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester csütörtökön döntött arról is, hogy felmenti a Pesti úti idősotthon vezetőjét, négyszáz szociális dolgozó pedig átlagosan 100 ezer forintos egyszeri jutalmat kap.","shortLead":"A főpolgármester csütörtökön döntött arról is, hogy felmenti a Pesti úti idősotthon vezetőjét, négyszáz szociális...","id":"20200528_Karacsony_Gergely_ismet_bevezeti_a_lakasrezsitamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471bc89f-d019-4b3b-a93e-3a1cb9a8100b","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Karacsony_Gergely_ismet_bevezeti_a_lakasrezsitamogatast","timestamp":"2020. május. 28. 14:33","title":"Karácsony Gergely ismét bevezeti a lakásrezsi-támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","shortLead":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","id":"20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db07fd9a-ed2d-4977-b6fb-8120c11f8d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","timestamp":"2020. május. 27. 14:53","title":"Orbán Viktor megsétáltatta a kovászos uborkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Válasz érkezett a hatóságtól a Viresol ügyében.","shortLead":"Válasz érkezett a hatóságtól a Viresol ügyében.","id":"20200528_viresol_kft_matrai_eromu_szel_bernadett_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171948f3-b2bc-48de-aab1-8b9c3aede8d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_viresol_kft_matrai_eromu_szel_bernadett_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. május. 28. 17:18","title":"Ötmilliós bírságot szabtak ki környezetszennyezés miatt, amit Mészáros cége okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"George Floydot úgy tették ártalmatlanná, hogy a nyakára térdeltek. Belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","shortLead":"George Floydot úgy tették ártalmatlanná, hogy a nyakára térdeltek. Belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","id":"20200527_george_floyd_minneapolis_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345f461a-542d-4b2d-b14c-235e109e9d76","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_george_floyd_minneapolis_rendorok","timestamp":"2020. május. 27. 15:46","title":"Tüntetések kezdődtek Minneapolisban, miután egy fekete férfi belehalt a rendőri intézkedésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjjel került fel a Parlament honlapjára a szöveg. Az általános indoklásban kiosztották az ellenzéket és az Európai Uniót is.","shortLead":"Kedd éjjel került fel a Parlament honlapjára a szöveg. Az általános indoklásban kiosztották az ellenzéket és az Európai...","id":"20200527_Benyujtotta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_javaslatot_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b4b43-cd78-42e2-86f7-30e10c2ccc78","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Benyujtotta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_javaslatot_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 00:46","title":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem három héttel a belengetése után még mindig nem tudni semmit a kormány munkanélküliséget ellensúlyozó tervéről, amely szerint állami cégek vehetnék fel az állásukat vesztettek egy részét. De mely cégek és milyen munkakörökbe? Mi a különbség e program és aközött, ha valaki egy állam cég most is aktív álláshirdetésére jelentkezik? Az ITM és az állami vagyonért felelős miniszter hallgat és/vagy egymásra mutogat. ","shortLead":"Majdnem három héttel a belengetése után még mindig nem tudni semmit a kormány munkanélküliséget ellensúlyozó tervéről...","id":"20200527_allami_cegek_munkahelyteremtes_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf96013f-375e-4b00-ad45-ff2d3ed12c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_allami_cegek_munkahelyteremtes_orban","timestamp":"2020. május. 27. 06:30","title":"Rengeteg a kérdés, mégis nagy a csönd az állami munkaerő-felszívó programról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]