[{"available":true,"c_guid":"5c72bc11-de12-4cd7-b9d0-ec01f3341d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók szerint van, akinek azzal kellett szembesülnie, hogy tíz nap alatt 12 zárthelyit, 4 jegyzőkönyvet és 4 házi feladatot kellene megoldania.\r

","shortLead":"A hallgatók szerint van, akinek azzal kellett szembesülnie, hogy tíz nap alatt 12 zárthelyit, 4 jegyzőkönyvet és 4 házi...","id":"20200601_tavoktatas_muegyetem_bme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c72bc11-de12-4cd7-b9d0-ec01f3341d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33424fe-28d1-4ba7-b8a7-34889b531e83","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_tavoktatas_muegyetem_bme","timestamp":"2020. június. 01. 12:52","title":"Akadozott a távoktatás, aztán jött a kemény számonkérés a Műegyetem egyik karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk is belőlük. Nógrádi Csilla pszichológus cikke.","shortLead":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk...","id":"20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7ade9-a10b-43fa-becc-ff41939f0f28","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","timestamp":"2020. június. 02. 08:15","title":"Furcsa, de a rémálmaink hasznosak is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Christian Cardona volt máltai gazdasági miniszter 350 ezer eurót (122 millió forint) fizetett Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkosáért - közölte hétfőn Melvin Theuma az ügyben illetékes bíróság előtt tett tanúvallomásában.","shortLead":"Christian Cardona volt máltai gazdasági miniszter 350 ezer eurót (122 millió forint) fizetett Daphne Caruana Galizia...","id":"20200601_Egy_volt_maltai_miniszter_is_fizetett_Daphne_Caruana_Galizia_ujsagiro_meggyilkolasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf81a00-daa0-4877-a9d4-8535110c53df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4929fe5a-159d-4494-a984-dfedad14e4c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Egy_volt_maltai_miniszter_is_fizetett_Daphne_Caruana_Galizia_ujsagiro_meggyilkolasaert","timestamp":"2020. június. 01. 21:02","title":"Egy volt máltai miniszter is fizetett Daphne Caruana Galizia újságíró meggyilkolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","shortLead":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","id":"20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603b170-87ee-4e90-bce7-eb432c8a939f","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","timestamp":"2020. május. 31. 17:54","title":"7 milliót adott Gyurcsány a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","shortLead":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","id":"20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8d848-0ed6-4aaa-9e6e-70b413421ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","timestamp":"2020. június. 02. 08:16","title":"Drasztikusan visszaesett a társasházak építése vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d4cc9b-afee-4fa2-a305-811ec105b737","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ legritkább főemlősfaja, a hajnani gibbon egy hímét és egy nőstényét fedezték fel.","shortLead":"A világ legritkább főemlősfaja, a hajnani gibbon egy hímét és egy nőstényét fedezték fel.","id":"20200602_gibbon_hajnanigibbon_kina_erdoirtas_orvvadaszat_populacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d4cc9b-afee-4fa2-a305-811ec105b737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5934f-43b2-455f-b2c2-d6e2426e6c3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_gibbon_hajnanigibbon_kina_erdoirtas_orvvadaszat_populacio","timestamp":"2020. június. 02. 12:36","title":"Új pár felfedezése jelent reményt a világ legritkább főemlősfajának fennmaradására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban hétfőre virradóra. Washingtonban éjjel tüzet gyújtottak a Fehér Ház melletti, ikonikus Szent János templom alagsorában is, a tűzoltók azonban hamar megfékezték a lángokat.","shortLead":"Gyújtogattak a Fehér Ház környékén, könnygázzal oszlatták a tömeget az amerikai fővárosban hétfőre virradóra...","id":"20200601_Bunkerbe_menekithettek_Trumpot_a_tuntetok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f2cc32-6f85-41cd-968d-19380ebd7683","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Bunkerbe_menekithettek_Trumpot_a_tuntetok_miatt","timestamp":"2020. június. 01. 10:20","title":"Bunkerbe menekíthették Trumpot a tüntetők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","shortLead":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","id":"20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a555007-fb71-4a5e-b8d9-ad3e60e70ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","timestamp":"2020. május. 31. 16:37","title":"Történelmi siker: sikeresen dokkolt a Crew Dragon a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]