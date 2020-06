Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","shortLead":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","id":"20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28563a4f-bdc4-42ab-b2d3-3b92fec1cf9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","timestamp":"2020. június. 03. 15:46","title":"Egyelőre úgy tűnik, kisebbet ütött a koronavírus az európai gazdaságon, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövöldözőt előállították a rendőrök.","shortLead":"A lövöldözőt előállították a rendőrök.","id":"20200603_Kilottek_egy_lakas_ablakabol_a_XIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c7b7a5-5cb2-4593-9510-568a7dad2389","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Kilottek_egy_lakas_ablakabol_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 17:40","title":"Gázpisztollyal lőttek ki egy lakás ablakából a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepődtek a szakképzésben dolgozók, amikor átvették szerződéstervezetüket.","shortLead":"Meglepődtek a szakképzésben dolgozók, amikor átvették szerződéstervezetüket.","id":"20200603_30_szazalekos_beremelest_igert_a_kormany_a_szakszervezetek_szerint_jo_ha_20_szazalekot_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1ba23b-4261-42ed-b3ce-29706d2c0381","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_30_szazalekos_beremelest_igert_a_kormany_a_szakszervezetek_szerint_jo_ha_20_szazalekot_kaptak","timestamp":"2020. június. 03. 06:12","title":"30 százalékos béremelést ígért a kormány, a szakszervezetek szerint jó, ha 20 százalékot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"10,2 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom áprilisban az egy évvel korábbihoz képest. Az élelmiszerboltok forgalma még nőtt is, a használtcikkek és a ruhaboltok a földbe álltak, és a benzinkutakon is sokkal kevesebben voltak.","shortLead":"10,2 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom áprilisban az egy évvel korábbihoz képest. Az élelmiszerboltok...","id":"20200604_kiskereskedelem_vasarlas_boltok_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3620df03-3e34-4d41-b70b-aa09f9a8684f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_kiskereskedelem_vasarlas_boltok_ksh","timestamp":"2020. június. 04. 09:36","title":"Kétszer akkorát zuhant a magyar boltok forgalma áprilisban, mint a 2008 utáni válság mélypontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntektől vasárnapig nagyjából 40 ezer alkalommal töltötték le a 5-0 Radio Police Scanner nevű appot az Egyesült Államokban.","shortLead":"Péntektől vasárnapig nagyjából 40 ezer alkalommal töltötték le a 5-0 Radio Police Scanner nevű appot az Egyesült...","id":"20200602_applikacio_alkalmazas_5_0_radio_police_scanner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00da72b-add1-4708-bb7a-eaa5a5c9bf52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_applikacio_alkalmazas_5_0_radio_police_scanner","timestamp":"2020. június. 02. 14:03","title":"Még a TikTokot is beelőzte az app, amivel lehallgatják az amerikai rendőröket a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz magyarnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést az elmúlt 24 órában, két idős beteg pedig elhunyt. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján ismereti a járvány legújabb fejleményeit. ","shortLead":"Tíz magyarnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést az elmúlt 24 órában, két idős beteg pedig elhunyt. Az operatív törzs...","id":"20200603_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eff6cf-10d2-4a0e-94ab-2188bf632bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 03. 11:08","title":"Müller Cecília: 899-en fertőződtek meg idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai tanácsokat és évente 12 stratégiai tanulmányt állítanak elő. ","shortLead":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai...","id":"20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a50f4-f155-4e77-8c11-79d9d4541206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","timestamp":"2020. június. 04. 11:18","title":"Több mint 9 milliárdért ad tanácsokat a Századvég Palkovicséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","shortLead":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","id":"20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981513aa-8db7-483e-8c5c-631674c2b1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","timestamp":"2020. június. 03. 12:08","title":"Szabolcsban átlagosan 176 ezret, a fővárosban 317 ezret keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]