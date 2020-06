Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási reformját. A kísérlet első szakasza most lezárul. Három hónap távoktatás során minden iskola, minden tanár és minden gyerek új tapasztalatokkal, tanulságokkal, módszerekkel és ismeretekkel gazdagodott.","shortLead":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási...","id":"202023_zart_osztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30681e7a-0bea-4979-ada5-8eb885c040c6","keywords":null,"link":"/360/202023_zart_osztaly","timestamp":"2020. június. 08. 11:00","title":"Tóta W: A koronavírus a mi világháborúnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte a párt.","shortLead":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte...","id":"20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d6c80e-0a3d-4787-ac64-31907dad2362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","timestamp":"2020. június. 06. 12:51","title":"DK: Ingyen balatoni strandolást mindenkinek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt terjesztette az OVB biztosításközvetítő az ügyféltájékoztató levelekben, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak a mostani formájukban meg fognak szűnni, a nyugdíjkötvény pedig nem ad majd biztonságos megtakarítást. Az MNB 24 millió forintra büntetett.","shortLead":"Azt terjesztette az OVB biztosításközvetítő az ügyféltájékoztató levelekben, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak...","id":"20200608_ovb_mnb_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87a4e0b-db35-4c4e-9a2b-84ffb9aafe02","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_ovb_mnb_birsag","timestamp":"2020. június. 08. 10:05","title":"Hamis hírt terjesztett egy biztosításközvetítő, 24 millióra bírságolta az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi maszkot.\r

","shortLead":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi...","id":"20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e3a0c8-19ca-4615-8c0f-0e8947970c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","timestamp":"2020. június. 06. 14:30","title":"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785627a1-5012-4880-91ca-df6bb6d1ae24","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Veszélyes dolog a családlátogatás a karantén után is, hát még az alatt. A Duma Aktuál egy rendhagyó estét elevenít fel Hódmezővásárhelyről, amit aztán saját elméleteikkel és történeteikkel fűznek tovább a stand-uposok. ","shortLead":"Veszélyes dolog a családlátogatás a karantén után is, hát még az alatt. A Duma Aktuál egy rendhagyó estét elevenít fel...","id":"20200605_Duma_Aktual_Vasarhelyi_reszegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=785627a1-5012-4880-91ca-df6bb6d1ae24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ed515a-b5e0-4517-b5ae-589a5dcafa52","keywords":null,"link":"/360/20200605_Duma_Aktual_Vasarhelyi_reszegek","timestamp":"2020. június. 06. 19:00","title":"Duma Aktuál: Egy éjszaka négyszer a rendőrségen? Egy részeg testvérpár megoldotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739d6246-c13c-4d46-a37b-77f9bdc80c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„A sofőr nem volt képes végigmenni az egyenes úton, 65-tel.”","shortLead":"„A sofőr nem volt képes végigmenni az egyenes úton, 65-tel.”","id":"20200607_A_rendorseg_is_finoman_odaszurt_a_sofornek_aki_osszetorte_a_McLarenjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739d6246-c13c-4d46-a37b-77f9bdc80c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f16592-7f38-4958-a00b-d960ff67293f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_A_rendorseg_is_finoman_odaszurt_a_sofornek_aki_osszetorte_a_McLarenjet","timestamp":"2020. június. 07. 20:45","title":"A rendőrség is finoman odaszúrt a sofőrnek, aki összetörte a McLarenjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden korlátozást feloldhatnak, leszámítva a határok zárlatát.","shortLead":"Minden korlátozást feloldhatnak, leszámítva a határok zárlatát.","id":"20200608_UjZelandon_meggyogyult_az_utolso_beteg_is_mar_nincs_fertozott_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4d3b41-8d2c-4d92-bb70-2638edb9ed9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_UjZelandon_meggyogyult_az_utolso_beteg_is_mar_nincs_fertozott_az_orszagban","timestamp":"2020. június. 08. 06:38","title":"Új-Zélandon meggyógyult az utolsó beteg is, már nincs fertőzött az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","shortLead":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","id":"20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a35b2-0231-4cb5-bf0f-33c48cc3d10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","timestamp":"2020. június. 08. 07:59","title":"Kínában már a Nissan Leafet is lemásolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]