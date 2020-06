Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét Program keretében. Az 5G.hu célja a hiteles és pontos tájékoztatás.","shortLead":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét...","id":"20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6161191-cd53-40d2-a694-c1f104441a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Állami tájékoztató oldal indult az 5G-ről és az igazi hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f84404-a541-4304-b860-a0de18462dc5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia belügyminiszter zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen.\r

","shortLead":"A francia belügyminiszter zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen.\r

","id":"20200609_franciaorszag_rendorseg_fojtofogas_george_floyd_halala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f84404-a541-4304-b860-a0de18462dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f149987-0b00-4d6e-9652-a45c9f0acdd9","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_franciaorszag_rendorseg_fojtofogas_george_floyd_halala","timestamp":"2020. június. 09. 05:59","title":"Betiltották a fojtófogást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Több mint négy évtizeden át dolgozott a 2018-ban elhunyt Demján Sándor állandó üzlettársaként, és közben ő is bekerült a leggazdagabb magyarok közé. A Gránit Pólus elnöke a HVG-nek elmondta véleményét a mostani kormányközeli vállalkozókról és arról is, hogy szerinte mikor lesz esélye az ellenzéknek Orbán Viktorral szemben. Portréinterjú Nyúl Sándorral.","shortLead":"Több mint négy évtizeden át dolgozott a 2018-ban elhunyt Demján Sándor állandó üzlettársaként, és közben ő is bekerült...","id":"202023_nyul_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207f5c2f-f2b2-44c6-91a7-9137cd293ca2","keywords":null,"link":"/360/202023_nyul_sandor","timestamp":"2020. június. 09. 13:00","title":"Nyúl Sándor: \"Demján bizalmas barátom volt, ismertem mindkét arcát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad542c22-ae70-41e2-a763-ca8d2c9fe7ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az angliai megrendelő számára már tönkölybúzaliszt alapú kóser tésztát is készítenek. ","shortLead":"Az angliai megrendelő számára már tönkölybúzaliszt alapú kóser tésztát is készítenek. ","id":"20200608_teszta_buntetes_vegrehajtas_fogvatartottak_anglia_export","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad542c22-ae70-41e2-a763-ca8d2c9fe7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb36c23-0abc-4233-a80b-73e56af49ca8","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_teszta_buntetes_vegrehajtas_fogvatartottak_anglia_export","timestamp":"2020. június. 08. 16:43","title":"Angliába is eljutottak az állampusztai börtönben gyártott tészták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint jövő nyáron méri össze erejét a levegőben a gép és az ember. Utóbbi egyszer már alulmaradt egy hasonló küzdelemben.","shortLead":"A tervek szerint jövő nyáron méri össze erejét a levegőben a gép és az ember. Utóbbi egyszer már alulmaradt egy hasonló...","id":"20200608_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_ember_gep_kuzdelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f17568-3042-4e45-aa8a-d44833d05f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_ember_gep_kuzdelem","timestamp":"2020. június. 08. 18:33","title":"Olyan légi csatát tervez az amerikai légierő, ahol ember és gép csap össze egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó hogyan oldja meg a feladatot.","shortLead":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó...","id":"20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150799ae-f8fd-4269-bb63-7b7161520c00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","timestamp":"2020. június. 09. 15:37","title":"UFO-hangot kapott a Skoda hibrid autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szerencséje a közösségi oldalakkal mostanában az amerikai elnöknek. Miután a Twitter nemrég hazugságon kapta Donald Trumpot, most három platformról is eltűnt a legújabb videója.","shortLead":"Nincs szerencséje a közösségi oldalakkal mostanában az amerikai elnöknek. Miután a Twitter nemrég hazugságon kapta...","id":"20200608_facebook_instagram_twitter_donald_trump_szerzoi_jogsertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e77e7f-7ea4-46ad-85fc-9f355c228adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_facebook_instagram_twitter_donald_trump_szerzoi_jogsertes","timestamp":"2020. június. 08. 15:33","title":"A Facebook és az Instagram is törölte Donald Trump jogsértő videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el a Sziklás-hegységben. Forrest Fenn szándékosan rejtette el az egymillió dollárt érő dobozt, hogy kincsvadászatra, és ezzel a felfedezés örömére buzdítsa a fiatalokat. A kincskeresés ősi szenvedély – jól tudta ezt a milliárdos, és tudják ezt a filmrendezők is. Így most Forrest Fenn és az ismeretlen, ám kitartó kincskereső tiszteletére összegyűjtöttük kedvenc kalandfilmjeinket. ","shortLead":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el...","id":"20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1759ac-986a-4ffc-a61a-ef4629fd3e9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","timestamp":"2020. június. 09. 17:45","title":"A kincsvadászathoz csak elhatározás kell – meg egy jó forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]