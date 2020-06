Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","shortLead":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","id":"20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea19fbf-9d3d-42bf-b7a0-9e8d2d62941a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","timestamp":"2020. június. 11. 06:48","title":"Magyar Nemzet: Mindenki elégedett a béremelési tervekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef133c-6f01-469a-9a97-a82cd2fddb4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. ","shortLead":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. ","id":"20200611_itt_a_felfrissitett_uj_peugeot_308","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eef133c-6f01-469a-9a97-a82cd2fddb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d659c632-7b15-4a83-8739-6a8d7ffa1ad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_itt_a_felfrissitett_uj_peugeot_308","timestamp":"2020. június. 11. 07:59","title":"Itt a felfrissített új Peugeot 308","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0739b4-a677-4492-9d3b-04c06dc2c4ce","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum őszre hatalmas nemzetközi kiállítást tervez, az első római ezüst tárgyak már el is indultak Olaszországból, de a Louvre és a British Museum is ad kölcsön a 400 millió forintba kerülő tárlathoz.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum őszre hatalmas nemzetközi kiállítást tervez, az első római ezüst tárgyak már el is indultak...","id":"20200609_Kiderul_mennyit_er_a_Seusokincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0739b4-a677-4492-9d3b-04c06dc2c4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb47e3-1fcc-41f1-b65c-27dddc204b01","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kiderul_mennyit_er_a_Seusokincs","timestamp":"2020. június. 09. 20:00","title":"400 milliós budapesti kiállításon derül ki, hogy mennyit ér a Seuso-kincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fea782-4441-4e48-9c03-3a4525d5f662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen, méregdrága kocsik egymás hátán.","shortLead":"Igen, méregdrága kocsik egymás hátán.","id":"20200611_roncstelep_dubaj_sportkocsik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fea782-4441-4e48-9c03-3a4525d5f662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95586d72-13ef-4eba-80a0-e54f59d150f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_roncstelep_dubaj_sportkocsik","timestamp":"2020. június. 11. 12:11","title":"A dubaji roncstelepen pont az várja az embert, amire a legtöbb autóőrült számítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3358cca3-9841-4bc5-a7e0-2742dc8d0094","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német népautóból eddig közel 40 millió darabot gyártottak, ez közülük az egyik legizgalmasabb.","shortLead":"A német népautóból eddig közel 40 millió darabot gyártottak, ez közülük az egyik legizgalmasabb.","id":"20200610_34_millio_forint_a_legritkabb_Volkswagen_Golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3358cca3-9841-4bc5-a7e0-2742dc8d0094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f468e6-41e5-44e3-a752-0acd111fa667","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_34_millio_forint_a_legritkabb_Volkswagen_Golf","timestamp":"2020. június. 10. 16:41","title":"34 millió forint a legritkább Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem megalapozottak az OECD-előrejelzésnek azok a pontjai, amely szerint 8-10 százalékos recesszió lehet idén – reagált a Pénzügyminisztérium a prognózisra.","shortLead":"Nem megalapozottak az OECD-előrejelzésnek azok a pontjai, amely szerint 8-10 százalékos recesszió lehet idén – reagált...","id":"20200610_oecd_kormany_recesszio_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae8ed89-3730-4df3-a0b6-52484c84f0ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_oecd_kormany_recesszio_gdp","timestamp":"2020. június. 10. 15:52","title":"A kormány szerint téved az OECD, amikor nagy recessziót jósol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","shortLead":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","id":"20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eec6b9-150f-430f-8c8f-ca11fea0785f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","timestamp":"2020. június. 09. 18:10","title":"Rövidített útvonalon fog járni a 2-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort fejlesztett, ami hatszor tovább bírja, mint a most használt változatok.","shortLead":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort...","id":"20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7af57c-74e7-44f3-837d-30d2912c260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","timestamp":"2020. június. 10. 09:03","title":"16 évig is jó lehet: állítólag kész az új aksi, amelyre még Elon Musk is felkapta a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]